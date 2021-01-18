Не любят менять своего мнения: Yle объяснил, почему в Кремле никак не комментируют беспорядки в Вашингтоне

Владимир Путин до сих пор никак не прокомментировал штурм соратниками Трампа вашингтонского Капитолия, и его молчание стало для многих сюрпризом, поскольку российский лидер редко когда упускает возможность покритиковать США, пишет Yle. По мнению портала, причина кроется здесь как в нелюбви Кремля к уличным протестам, так и в том, что он терпеть не может менять своего мнения относительно различных политиков.

Президент России Владимир Путин до сих пор никак не прокомментировал штурм сторонниками Трампа вашингтонского Капитолия. Подобное молчание стало для многих сюрпризом, поскольку Москва никогда не упускает возможности покритиковать американскую демократию, пишет Yle.

Между тем, в самой России политический хаос в США — это весьма животрепещущая тема: российские СМИ прилежно дают о ней новостные сводки, в то время как народ активно обсуждает события на американском континенте.

«Единственный человек в стране, который, похоже, не имеет по данному вопросу своего мнения, — это президент Владимир Путин», — удивляется портал.

«Кремлю крайне сложно занять позицию по этому вопросу», — объяснил профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и специалист по российско-американским отношениям Иван Курилла.

«С одной стороны, нельзя открыто поддерживать Демократическую партию, потому что Кремль предпочёл бы видеть в президентах Трампа. Кроме того, Кремль терпеть не может, когда ему приходится менять мнение относительно того или иного политика, — продолжил Курилла. — С другой же стороны, Москва никак не может высказаться в поддержку штурма Капитолия, потому что уличные протесты для Кремля — это как красная тряпка для быка».

Так что в этой ситуации Путину и его администрации остаётся только молчать, отмечает Yle.

До сегодняшнего дня насчёт протестов в Вашингтоне с официальным комментарием выступил только МИД России. «При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений», — заявила по этому поводу официальный представитель ведомства Мария Захарова.

В то же время Москва уже много лет активно пытается ослабить американскую политическую систему. Именно по этой причине, судя по всему, российские политики не удержались от злорадства.

«Здесь наверняка многие довольны тем, что американская демократия сейчас находится в кризисе», — сообщил Курилла. Американская модель — это образец для подражания российской оппозиции, и теперь власти могут с радостью указать на то, что она плохо работает.

И об этом уже заявили некоторые высокопоставленные российские политики. «Америка более не прокладывает курс, а следовательно, утратила все права его задавать. И тем более навязывать другим», — отметил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

Что же касается Дональда Трампа, то у него не было никакой чёткой стратегии в области отношений с Москвой. Американский лидер надеялся на хорошие отношения со своим российским коллегой; не прочь наладить диалог был и сам Путин. Но отношения между двумя странами тем не менее лишь ухудшились.

От Джо Байдена Москва не ждёт никакой перезагрузки, однако в целом не исключает, что политика Вашингтона при нём станет более прагматичной и предсказуемой. Кроме того, по мнению Куриллы, есть надежда, что с приходом избранного президента к власти стороны сумеют организовать предметные переговоры по ядерному разоружению. Тем не менее речь здесь идёт скорее о том самом вынужденном диалоге, который был характерен для времён холодной войны, в то время как перспективы расширения сотрудничества между двумя странами выглядят довольно призрачно.

«У Вашингтона и Москвы совершенно разные повестки дня в плане дальнейшего диалога, — подчеркнул профессор. — США Байдена делают акцент на правах человека и демократических принципах, в то время как Путин стремится к соблюдению геополитических интересов России в ближнем зарубежье. Так что общего у них не очень много».