Euronews: американским соцсетям грозят новые иски за слежку за гражданами ЕС

Европейскому суду было рекомендовано разрешить каждой из стран — членов ЕС возбуждать судебные иски против Facebook и других подобных технологических компаний, даже если они действуют с территории другой страны Евросоюза. Эта рекомендация появилась в поддержку попытки Бельгии запретить Facebook следить за её гражданами, некоторые из которых даже не имели аккаунтов в этой соцсети, и направлять им рекламу без их согласия. Но теперь заокеанские цифровые гиганты не смогут чувствовать себя в Европе так вольготно, как прежде, передаёт Euronews.
Американским социальным сетям вскоре, видимо, будет труднее собирать личные данные своих пользователей в Евросоюзе изнутри самого ЕС. Советник Европейского суда в Люксембурге рекомендовал разрешить контролирующим органам каждой из стран-членов возбуждать судебные иски против Facebook и подобных технологических компаний, действующих в другой стране Евросоюза.
Ранее бельгийский регулятор попытался не позволить Facebook изучать, как жители этой страны ведут поиск в интернете, с тем чтобы без их согласия адресно направлять им рекламу. Некоторые из этих бельгийцев даже не имели аккаунтов в этой соцсети. Но Facebook заявил тогда, что он отвечает только перед ирландскими властями, поскольку его европейская штаб-квартира находится в Дублине.
Против подобной слежки через границы и направлена рекомендация судебного советника. Она не обязательна к исполнению. Но судьи, скорее всего, примут соответствующее ей решение. И тогда Facebook и другие заокеанские цифровые гиганты не смогут чувствовать себя в Европе так вольготно, как прежде.
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