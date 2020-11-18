Fox News: миф о «российском вмешательстве» развязал руки цензорам и шпионам Facebook

Сфабрикованная история об атаках России на американскую демократию послужила поводом для слежки за пользователями соцсетей, констатирует ведущий Fox News Такер Карлсон. Так, Facebook создал инструменты, позволяющие собирать личные данные людей по всему интернету, а также координировать политику по цензуре с Twitter и Google, отмечает журналист.

Сегодняшние слушания могут в конечном итоге оказаться такими же бессмысленными. Поживём — увидим. Но был сегодня один краткий миг, когда возникло такое чувство, что, возможно, дело и вправду сдвигается с мёртвой точки. Возможно, положительные герои хоть на что-то годятся…



Этот момент настал, когда сенатор Джош Хоули спросил Марка Цукерберга, генерального директора Facebook, о разработанном его компанией инструменте для внутреннего пользования — Centra. Хоули знал о Centra, потому что нашёлся разоблачитель, который рассказал ему об этом инструменте и о принципах его работы.



Сотрудники Facebook применяют Centra, чтобы шпионить за пользователями, даже когда те не используют Facebook. Centra даёт Facebook доступ к несметным кладам личных данных, включая посещаемые страницы и связанные с Facebook аккаунты. Вы не знали об этом, потому что всё это происходит втайне. Вероятно, это вообще незаконно.



Итак, сегодня во время слушаний Джош Хоули поставил этот вопрос перед Марком Цукербергом. Вот как это было.



ДЖОШ ХОУЛИ, сенатор США: Centra — это инструмент, применяемый Facebook для слежки за своими пользователями не только на сайте Facebook, но и по всему интернету. Centra отслеживает различные профили, в которые заходит пользователь, получателей сообщений, связанные аккаунты, посещаемые ими страницы в сети… Господин Цукерберг, сколько аккаунтов в Соединённых Штатах подвергались критическому анализу и блокировке с помощью Centra?



МАРК ЦУКЕРБЕРГ, генеральный директор Facebook: Сенатор, я не знаю, потому что название этого инструмента мне незнакомо. Я уверен, что у нас есть инструменты, которые помогают нам работать над нашей платформой и этикой сообщества, но это название мне незнакомо.



ДЖОШ ХОУЛИ: У вас есть инструмент, который делает ровно то, что я сейчас описал и что вы можете видеть у меня за плечом? Или вы говорите, что этого не существует?



МАРК ЦУКЕРБЕРГ: Сенатор, я говорю, что мне это незнакомо.

«Мне это незнакомо, сенатор». Секундочку, Марк Цукерберг! Вы руководите этой компанией, вы её основали. И Centra, судя по описанию, очень значимая штука. Вы хотите сказать, что Centra не существует?



Нет, оказывается, они этого не говорят. Всего несколько часов назад официальный представитель Facebook в разговоре с Fox News признал, что Centra на самом деле есть. По словам этого человека, Centra, цитирую, «используется для централизации и помощи расследованиям таких сложных вещей, как скоординированное неаутентичное поведение». Конец цитаты.



«Скоординированное неаутентичное поведение». Трудно выговорить. Возможно, вы никогда об этом не слышали. Есть и другое название — астротурфинг, процесс создания якобы народных политических движений, иногда этим занимаются иностранные правительства. Левые утверждают, что эта проблема их очень заботит.



Другими словами, Centra — ещё одно долгосрочное последствие сфабрикованной истории про Россию*. Итак, (конгрессмен США. — ИноТВ) Адам Шифф впадает в истерику по поводу Владимира Путина, и Facebook получает возможность шпионить за вами без вашего ведома, а потом продавать собранные данные. Идеально!



Но почему-то Марк Цукерберг, руководитель компании, говорит, что понятия не имеет о том, что такое происходит. И Centra — не единственный секретный внутренний инструмент для сбора данных, про который Цукерберг, по его собственным утверждениям, ничего не знает. Сенатор Хоули спросил его и о другой внутренней программе Facebook, она называется Tasks. Разоблачители сообщили Хоули, что Tasks помогает командам цензоров Facebook, цитирую, «общаться с коллегами в Twitter и Google», а потом предложенные этими компаниями идеи по цензуре переносить на платформу Tasks, чтобы Facebook мог работать с ними в дальнейшем и, по сути, координировать их цензуру.



Поняли? Они все здесь заодно. IT-компании — это фактически картель по цензуре. Марк Цукерберг этого не отрицал. Вместо этого он признал, что, цитирую, «для людей, наверное, вполне нормально разговаривать со своими коллегами по индустрии». Так что да, это всё по-настоящему. Кремниевая долина действует как единая организация. Олигархов от высоких технологий объединяют усилия, чтобы подвергать цензуре своих политических противников. Может быть, и вас в том числе. Вы не были параноиком, когда беспокоились на этот счёт. Вы были совершенно правы. У вас ещё волосы не встали дыбом?



Дата выхода в эфир 17 ноября 2020 года.



* Речь идёт о так называемом российском вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года (прим. ИноТВ).