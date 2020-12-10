Figaro: Франция оштрафовала Google на рекордную сумму

По мнению французских властей, Google и Amazon неправильно используют файлы cookies, не объясняя пользователю в должной форме, для чего они нужны, и не получая от него согласие на их установку. Поэтому, сообщает Le Figaro, они наложили на эти компании штрафы, причём штраф Google стал рекордным.

Французская Национальная комиссия по информационным технологиям и правам человека оштрафовала Google на €100 млн и Amazon на €35 млн, сообщает Le Figaro. Так они поплатились за использование файлов cookies без согласия пользователей. Эти файлы собирают данные о поведении пользователя, чтобы предлагать ему в зависимости от этого ту или иную рекламу.



Как отмечает автор статьи, штраф в отношении Google стал на данный момент рекордным по сумме в Европе в этой сфере. К слову, и прежний рекорд тоже был у Франции, и тоже против Google — в 2019 году более €51 млн.



Согласно французскому законодательству, файлы cookies могут устанавливаться лишь с согласия пользователя после его информирования о целях их установки. А в данном случае Google и Amazon, по мнению французских властей, дважды нарушили эту норму: недостаточно информировали пользователей о целях cookies и не получали их согласия на их использование.



Чиновники уверены, что эти два нарушения наносят ущерб частной жизни пользователей, позволяя собирать информацию без их согласия. Столь сильные нарушения вкупе с влиянием, которое оказывают эти сервисы на повседневную жизнь французов, и обосновывают столь высокую сумму штрафов.



Помимо выплаты штрафов компаниям предписано в течение трёх месяцев изменить свои уведомления об установке cookies. В противном случае Google и Amazon будут вынуждены платить по €100 тыс. за каждый день просрочки.



В Google заявили, что решение французского регулятора не учитывает усилий компании по информированию пользователей и её внутренней безопасности, строгих внутренних норм по работе с данными, а также того факта, что законы во Франции постоянно меняются.



Amazon, в свою очередь, заверила, что постоянно обновляет свою стратегию защиты частной жизни пользователей и старается соответствовать всем требованиям разных стран, пишет Le Figaro.



