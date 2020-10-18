La Presse: после изгнания из Google и Facebook «антимасочники» мигрируют в российскую соцсеть «Вконтакте»

Все больше представителей антимасочного движения и ультраправых активистов из Европы и Америки, аккаунты которых в Google и Facebook блокируются, находят убежище на российской платформе Вконтакте, пишет La Presse. При этом у экспертов эта миграция вызывает беспокойство: близкая к российскому государству соцсеть может воспользоваться этой ситуацией для дестабилизации обстановки на Западе, предупреждают они.

15 октября компания Google подтвердила окончательное закрытие YouTube-канала «Радио Квебек», насчитывавшего более 100 тыс. подписчиков, автор которого господин Козетт-Трудель регулярно обращался к конспирологическим теориям, неоднократно сравнивал COVID-19 с сезонным гриппом, утверждал, что хлорохин был чудодейственным средством, скрытым от людей, и уверял, что пандемия — часть грандиозного плана демократов по дестабилизации Дональда Трампа, сообщает Le Presse.

«У нас есть четкая политика в отношении утверждений о том, что вирус — это обман, высказываний, которые поощряют медицинские средства с неподтверждённой эффективностью или побуждают людей не обращаться к медицинскому персоналу», — пояснила это решение представитель транснациональной корпорации Луиза Станьек.

Сам Козетт-Трудель, утверждающий, что стал жертвой цензуры и произвола со стороны Google, отныне, наряду с другими деятелями антимасочного движения отныне предлагает подписчикам следить за его активностью в российской социальной сети ВКонтакте (VK) и на других платформах. Другой активист Стефан Бле, организовавший в Квебеке несколько демонстраций против ношения масок, также пригласил «свободных членов сопротивления» присоединиться к нему на VK.

Очень похожий на Facebook по внешнему виду и функционалу, Вконтакте «стал убежищем для подавляющего большинства ультраправых (активистов), поскольку там они имеют гораздо больше свободы говорить, что хотят. Они могут выражаться гораздо более резко», — считает специалист по стратегическим коммуникациям и наблюдению за экстремистами Гильем Альяга. По его словам, известные члены праворадикальных движений Франции и несколько неонацистских групп, запрещённых американскими интернет-гигантами, также уже присоединились VK и до сих пор не были исключены из этой соцсети.

По мнению Хосе Фернандеса, преподавателя кибербезопасности в Политехническом институте Монреаля, безопасность данных в российской сети не лучше или хуже, чем на любой другой цифровой платформе. «Но риск манипуляций на политическом и моральном уровне гораздо выше. Мы находимся в совершенно другом геополитическом контексте. У Канады и США руки не настолько длинны, чтобы юридически вмешиваться в то, что там делается, как они могут это сделать с Facebook», — предупреждает он.

«Вся поведенческая информация, собранная в этой сети, имеет огромную ценность. VK использует его для прогнозирования поведения. Цель этой платформы-дестабилизация путем подрывной деятельности», — уверен Фернандес.

Соучредитель кафедры ЮНЕСКО по предотвращению радикализации и насильственного экстремизма полагает, что «миграция» антимасочников в VK может в скором времени привести к потере численности их движения, однако грозит выделением более агрессивного ядра его сторонников.

«Есть доля иронии в том, что люди, говорящие о свободе слова и осуждающие цензуру, которой они подвергаются, скрываются на российской платформе, поддерживающей двусмысленные связи с правительством, которое, мягко говоря, далеко не является образцом –в отношении уважения гражданских свобод», — добавляет Морин.