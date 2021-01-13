Euronews: рынок ПК переживает рекордный рост на фоне карантина

Вопреки предыдущим безрадостным прогнозам, на рынке персональных компьютеров произошёл рекордный за десятилетие рост на фоне пандемии и вынужденной домашней изоляции потребителей. Важную роль здесь сыграли карантин и удалённая работа, из-за чего наметилась тенденция к переходу потребителей с мобильных устройств на персональные компьютеры, сообщает Euronews.
После шести лет падения продажи компьютеров показали рекордные за десятилетие темпы роста. По данным International Data Group, в 2020-м частные пользователи и компании приобрели на 13 процентов больше стационарных ПК по сравнению с прошлым годом. Лидерами оказались китайская Lenovo, американские HP, Dell, Apple и тайваньская Acer.
Между тем ещё весной, на фоне приостановки заводов в Китае, аналитики сообщали о новом кризисе и самом крутом за семь лет падении в этом сегменте рынка.
РАЙАН РЕЙТ, вице-президент программы Mobile Device Trackers компании IDC: В первом квартале 2020-го мы наблюдали серьёзный спад, потому что мир был закрыт на карантин, были нарушены цепочки поставок. И вот мы перешли от марта к декабрю — и мы видим, что позитивное движение набирает обороты.
Свою роль сыграли карантин и удалённая работа: наметилась тенденция к переходу потребителей с мобильных устройств на персональные компьютеры.
РАЙАН РЕЙТ: Пандемия, очевидно, оказала негативное влияние на среду обитания человека в целом, в этом нет сомнений. Но если каким-то образом абстрагироваться от этого, то можно увидеть, что изоляция людей способствовала развитию потребительских технологий. Анализируя перспективы в июне, мы думали, что потребители будут сокращать расходы из-за экономической неопределённости во всём мире и ситуации вокруг. Но всё оказалось совсем не так.
Повлиять на рынок персональных компьютеров может и развитие торгового конфликта между США и Китаем после прихода к власти администрации Джо Байдена.
РАЙАН РЕЙТ: Я думаю, все страны нуждаются друг в друге для развития технологий. И никто не выиграет от напряжённости в торговых отношениях, конечно — ни потребители, ни многочисленные компании, которые пытаются продолжать работу.
Перспективы рынка после пандемии называют одной из тем Выставки потребительской электроники CES в Лас-Вегасе, которая в этом году организована в виртуальном формате.
Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов, председатель совета директоров клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Олимп-Долгопрудный» рассказал, сколько денег понадобится ФК «Красава» для участия в сезоне.
В Санкт-Петербурге возросло число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.
Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов, в настоящее время работающий председателем совета директоров клуба Профессиональной футбольной лиги «Олимп-Долгопрудный», считает, что клубам на уровне ПФЛ тяжело выживать исключительно за счёт продажи игроков.
Председатель совета директоров клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов заявил, что известный блогер Евгений Савин общался с ним перед созданием своего футбольного клуба.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает своевременным поручение российского лидера Владимира Путина начать со следующей недели массовую вакцинацию граждан от коронавируса.
Российский фонд прямых инвестиций обсуждает с профильными ведомствами Саудовской Аравии вопросы организации в королевстве третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» и локализации производства вакцины.