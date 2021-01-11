NZZ: отношения Москвы и Берлина заморожены, но конфронтация ни к чему не приведёт

«Особые отношения» Берлина и Москвы уступили место «взаимным разочарованиям», сообщает Neue Zürcher Zeitung. Впрочем, несмотря на то, что политические связи оказались «замороженными», многие немецкие политики делают ставку на экономику: они уверены, что у России нет иного выбора, кроме опоры на Европу.

Германия традиционно считается страной, «относящейся к России с пониманием» (нем. Russland-Versteher. — ИноТВ): в то время как другие западные страны, в первую очередь США, придерживались более жёсткого подхода к Москве, Берлин являлся скорее «одним из тормозов». Ключевую роль здесь играли экономические интересы, а также традиция политики разрядки, восходящей к временам холодной войны: в Бонне, а затем в Берлине на диалог делали большую ставку, чем в Вашингтоне — и нередко убеждались, что действуют умнее и рассудительнее, чем ястребы, пишет Neue Zürcher Zeitung.

Как утверждает издание, по крайней мере, в данный момент «особые российско-германские отношения, видимо, заморожены». На это повлияли два события: убийство чеченца Зелимхана Хангошвили, имеющего гражданство Грузии, который был застрелен якобы по поручению российской разведки в берлинском Тиргартене в августе 2019-го, и покушение на российского оппозиционера Алексея Навального год спустя в Томске. Тогда будущее строящегося трубопровода «Северный поток — 2» было поставлено под сомнение политиками, которые ранее делать этого не осмеливались, — канцлером Германии Ангелой Меркель и министром иностранных дел Хайко Маасом.

Член комитета бундестага по внешней политике Мануэль Саррацин («Зелёные») не верит в то, что «дело Навального» стало поворотным моментом российско-германских отношений. При этом политик не скрывает своего сожаления: Меркель и Маас говорили о возможных санкциях в отношении «Северного потока — 2», «чтобы затем вновь сумасбродно поджать хвост». По его словам, так они сигнализировали Кремлю, что не стоит ждать серьёзных последствий. При этом, считает он, одной-единственной фразы канцлера было бы достаточно, чтобы закрыть проект.

Сегодня правительство ФРГ также пытается «приукрасить ситуацию», считает Саррацин. Но «нельзя притворяться, будто бы с нынешним российским правительством возможны нормальные отношения». Депутат считает ошибочной и стратегию германского правительства в отношении Белоруссии. После переизбрания Александра Лукашенко в Берлине надеялись, что Москва сможет повлиять на президента Белоруссии, заставив его «действовать против оппозиции менее жёстким путём». Это, по его словам, было большой ошибкой: если в случае с Сирией диалог с Москвой имеет смысл, то цели Москвы в отношении таких стран, как Украина или Белоруссия, «настолько ясны, что тот, кто не может противопоставить ей собственную повестку дня, не воспринимается всерьёз».

Берлинский историк Йорг Баберовски также считает, что политика Германии в отношении России оказалась провальной. Однако в то, что демонстративная жёсткость приведёт к успеху, он не верит: «Конечно, после таких инцидентов, как убийство в Тиргартене, необходимо чётко обозначить, что не всё в порядке. Однако раньше это делалось за закрытыми дверьми, вместо того чтобы превращать это в большую нравственную кампанию в прессе». Конфронтацией, считает историк, ничего добиться не получится. Вместо этого Берлин должен задаться вопросом: каким образом можно достучаться до другой стороны и на чём основана её политика. Такие концепты, как национальное государство и баланс сил, всё ещё распространены в России в отличие от Германии. Это объясняет и то, что Кремль едва ли беспокоится об историческом ревизионизме «Альтернативы для Германии». «В России не происходит проработки собственного прошлого, там существует властное государственное мышление, которое рассматривает Европу в бисмарковских категориях, — утверждает Баберовски. — Это нехорошо, но нужно жить при существующих обстоятельствах».

Как пишет Neue Zürcher Zeitung, недавняя история российско-германских отношений «характеризуется взаимными разочарованиями». В то время как в Москве многие жалуются на то, что Россия потеряла «своего рода адвоката в НАТО и на Западе», в Берлине считают, что Москва почти ничем не отплатила за его срединную роль. По словам бывшего посла ФРГ в России Рюдигера фон Фрича, с момента распада Советского Союза Германия стремилась учитывать интересы России: расширение G-7 до G-8, основные акты Россия — НАТО или «особые отношения между Россией и ЕС» являются не в последнюю очередь заслугой Берлина. Он считает, что его соотечественники слишком самокритичны: «Это очень по-немецки — верить, что каким-то образом всегда виноваты оба».

Слишком быстро российско-германские отношения вряд ли улучшатся, считает издание. Несмотря на то что Армин Лашет, один из кандидатов на должность председателя ХДС, считается значительно более благосклонно настроенным к России, чем его конкуренты, даже в случае его прихода к власти основные координаты политики в отношении России вряд ли изменятся. Рюдигер фон Фритч в долгосрочной перспективе делает ставку на то, что Россия признает экономические реалии: «Российская экономика по величине сравнима с экономикой штата Нью-Йорк; в то же время давление со стороны США и зависимость от Китая растут», поэтому у России есть лишь одна привлекательная альтернатива — Западная Европа. Дойдёт ли это осознание до Москвы и когда, пока что в Берлине никто предсказать не может, утверждает Neue Zürcher Zeitung.