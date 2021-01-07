N-TV: тайскому королю не нужна виза для посещения Германии, но не все этому рады

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн бывает в Баварии так часто, что может возникнуть подозрение, будто он правит своей страной из Германии, отмечает немецкий телеканал N-TV. При этом для въезда в ФРГ монарху даже не нужна виза, однако его продолжительное пребывание на чужой территории вызывает неодобрение ка кв его собственной стране, так и в политических кругах Германии.

Тайский король регулярно гостит в баварском Гармиш-Партенкирхене — настолько регулярно, что можно заподозрить, будто он правит своей страной из Германии, сообщает немецкий телеканал N-TV.

При этом для въезда в Германию королю Таиланда не нужна виза, даже если он приезжает туда исключительно по личным целям. По информации немецкого внешнеполитического ведомства, обычные правила въезда в страну, обусловленные законом о пребывании иностранных граждан в ФРГ, не действуют для монарха Таиланда с 2016 года, когда Маха Вачиралонгкорн взошёл на престол. Напротив, пока он являлся наследным принцем, для пребывания в Баварии ему была необходима немецкая виза, подчёркивает телеканал.

Недовольство по поводу длительного пребывания короля Таиланда в Баварии отмечается уже на протяжении нескольких месяцев. По сути, оно вызывает вопросы по поводу того, управляет ли тайский монарх своей страной с территории Германии или нет. У него есть собственная вилла в Тутцинге на Штарнбергском озере. Во время первого карантина в связи с коронавирусом весной он также провёл некоторое время в отеле класса люкс в Гармиш-Партенкирхене.

В то время останавливаться в гостиницах в личных целях было запрещено, напоминает немецкий телеканал. Между тем, статс-секретарь в МИД Германии утверждает, что тайское правительство считает визиты короля Таиланда в Баварию частными поездками.

Министр иностранных дел Хайко Маас в прошлом году грозил тайскому монарху последствиями в случае, если его пребывание в Баварии окажется неправомерным. С середины октября король снова находится в Таиланде, где уже не первый месяц идут протесты против правительства, в ходе которых отмечаются и продолжительные визиты главы государства в Германию. Вернётся ли тайский король в Германию в наступившем году, пока неизвестно.

По заключению исследовательской группы бундестага, с ноября федеральное правительство может запретить въезд только в том случае, если король будет объявлен персоной нон грата. Именно этого требует представительница Левой партии Германии Севим Дагделен: «Министр иностранных дел Хайко Маас должен объявить своенравного тайского короля нежелательной персоной, если он хочет воспрепятствовать продолжению его власти террора из Германии, выступает ли он как частное лицо или как дипломат».