«Человечество оказалось не готово»: глава МИД назвал главную проблему украинского безвиза

15:05
Лукашенко прокомментировал протесты в стране
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил участников протестных акций о недопустимости пресечения «красной черты» и заявил, что в случае нарушения ими закона и порядка последует ответная реакция со стороны власти.
15:03
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин, поздравляя граждан с новым 2021 годом, рассказал, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет и был трудным, однако страна прошла его с достоинством.
14:59
СМИ: «Сочи» вступил в переговоры со «Спартаком» по приобретению Кокорина
ФК «Сочи» ведёт переговоры с московским «Спартаком» о выкупе форварда Александра Кокорина в зимнее трансферное окно.
14:47
Мишустин упростил въезд в Россию для семей иностранных специалистов
Российский премьер-министр Михаил Мишустин упростил условия въезда в Россию для семей иностранных специалистов. Об этом сообщается на сайте кабмина.
14:43
Жена Грачевского рассказала о самочувствии режиссёра
Жена создателя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская рассказала о самочувствии режиссёра.
14:43
Прокуратура начала проверку по факту задержек авиарейсов в Москве
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с отменой и задержкой ряда авиарейсов в аэропортах Московского авиаузла, сообщает пресс-служба ведомства.
14:42
Канарейкин: ценно, что молодёжная сборная России выиграла у таких тяжёлых шведов
Заслуженный тренер России по хоккею Фёдор Канарейкин прокомментировал победу молодёжной сборной страны в матче чемпионата мира с командой Швеции (4:3 ОТ).
14:36
Санду назначила врио премьер-министра Молдавии
Временно исполняющим обязанности премьера Молдавии стал министр иностранных дел этой страны Аурелий Чокой. Об этом сообщила президент республики Майя Санду.
14:27
В Карелии разрешили проведение спортивных мероприятий в присутствии зрителей
Власти Карелии разрешили болельщикам посещать физкультурные и спортивные мероприятия, данное распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.
14:26
Минтруд рассчитал размер прожиточного минимума за 2020 год
Министерство труда России предварительно рассчитало размер прожиточного минимума на душу населения за 2020 год, который, как ожидается, составит 11 301 рубль.
14:21
Захарова прокомментировала позицию Украины по Минским соглашениям
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания украинской стороны касательно Минских соглашений.
14:15
Экономист рассказал о факторах влияния на рубль в 2021 году
Экономист, директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев рассказал о факторах влияния на рубль в 2021 году.
14:15
Велопробег пройдёт 1 января в Перми
Велопробег по Черняевскому лесу состоится 1 января в Перми.
14:15
Акция «Ёлка желаний» состоялась во Владивостоке
Во Владивостоке состоялась акция «Ёлка желаний». В ней принял участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, он вручил подарки детям на площадке театра имени Максима Горького.
14:14
Более 150 пар поженятся в Москве 31 декабря
Более 150 пар сыграют свадьбу в Москве 31 декабря. Для них подготовили особые церемонии бракосочетания.
14:14
Кабмин выделил более 130 млн рублей на поддержку цирковых артистов
Правительство России выделило более 130 млн рублей на поддержку цирковых артистов в период пандемии, сообщили в Росгорцирке.
14:12
Арустамян считает, что сборной России по футболу нужны новые лица
Комментатор и журналист Нобель Арустамян высказал своё мнение о сборной России под руководством главного тренера Станислава Черчесова.
14:11
Зеленский призвал украинцев покупать газ у «Нафтогаза»
Украинский президент Владимир Зеленский призвал бытовых потребителей покупать газ у «Нафтогаза», чтобы «сэкономить на счетах».
14:01
Синоптики предупредили о повышенном уровне загрязнения воздуха в Омске
Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили о повышенном уровне загрязнения воздуха в Омске 1 и 2 января.
14:00
В Приморье рассказали о работе медучреждений в праздники
Больницы и клиники Приморского края будут работать в новогодние праздники, заявили в региональном правительстве.
13:59
Лукашенко рассказал, как проведёт Новый год
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как проведёт Новый год.
13:59
Рианчо считает, что Семаку по силам возглавить ПСЖ
Бывший тренер «Спартака» и «Рубина» Рауль Рианчо оценил работу Сергея Семака в качестве главного тренера петербургского «Зенита», а также поделился мнением о перспективах российского специалиста в качестве наставника других клубов в будущем.
13:57
Алиев назвал срок начала работы российско-турецкого центра мониторинга
Российско-турецкий совместный центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе может начать работу в течение 10—14 дней, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
13:57
Вучич назвал фашистами осквернивших «Вечный огонь» в Белграде
Осквернение «Вечного огня» в Белграде говорит о наличии фашистских элементов в стране, граждане должны сохранить правду о Второй мировой войне, заявил сербский президент Александр Вучич.
13:53
В Минэнерго сообщили о реструктуризации ведомства
Министерство энергетики России в связи с решениями правительства с 1 января 2021 года оптимизирует свою структуру и численность сотрудников.
13:46
Лукашенко заявил об отсутствии «бешеных» полномочий у Всебелорусского собрания
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «бешеных» полномочий у Всебелорусского народного собрания не будет.
13:41
Третьяк назвал матч Россия — Швеция на МЧМ игрой, достойной финала
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России над Швецией (4:3 ОТ) на групповом этапе молодёжного чемпионата мира.
13:39
Дептранс предупредил москвичей об ограничениях на дорогах из-за салютов
Московский департамент транспорта предупредил жителей города о перекрытии нескольких московских дорог в связи с проведением новогодних салютов.
13:39
Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2».
13:36
Лукашенко: Всебелорусское собрание не будет менять нормы Конституции
На шестом Всебелорусском народном собрании не будет приниматься решений относительно Конституции страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
13:29
Москва поднялась на три строчки в международном рейтинге умных городов
Москва поднялась на три позиции в рейтинге умных городов Smart Centres Index компании Z/Yen и заняла 44-е место, заявили в комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.
13:28
Эксперт дал прогноз по курсу рубля на 2021 год
Советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития Сергей Улатов дал прогноз по курсу рубля на 2021 год.
13:28
Боец Пётр Ян рассказал о планах на Новый год
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян рассказал о планах на Новый год.
13:26
Тренер Нурмагомедова назвал фаворита поединка Макгрегор — Порье
Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгом весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес назвал фаворита боя между экс-чемпионом организации в двух дивизионах Конором Макгрегором и бывшим обладателем временного титула Дастином Порье.
13:25
Пьера Кардена похоронят на парижском кладбище Монмартр
Французского модельера Пьера Кардена, умершего в возрасте 98 лет, похоронят на парижском кладбище Монмартр, пишет газета Sud Ouest.
13:21
В Госдуме прокомментировали слова Кулебы о переговорах в нормандском формате
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что нормандский формат на уровне глав МИД находится в медикаментозном сне и в этот сон его «положило Министерство иностранных дел России».
13:13
Кожевников: игроки молодёжной сборной России проявили характер в матче со Швецией на МЧМ
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал победу сборной России над командой Швеции (4:3 ОТ) на молодёжном чемпионате мира.
13:04
В Домодедове прокомментировали задержку рейсов
Полёты в московском Домодедове были временно ограничены из-за ледяного дождя, график вылета и прилёта рейсов изменён, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
13:00
Вяльбе затруднилась оценить степень готовности российских лыжников к «Тур де Ски»
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала предстоящий старт многодневки «Тур де Ски».
12:59
МИД Украины ожидает отношений с США при Байдене в ритме «рок-н-ролла»
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью сайту ТСН.ua рассказал, что ожидает от отношений с США при администрации избранного американского президента Джо Байдена «рок-н-ролла».
12:46
Фетисов: члены молодёжной сборной России должны справиться с эмоциями
Двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о перспективах сборной России в плей-офф молодёжного чемпионата мира.
12:38
Мишустин поздравил россиян с наступающим Новым годом
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с наступающим Новым годом. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
12:33
Рианчо не исключает, что Бердыев заменит Тедеско на посту главного тренера «Спартака»
Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо считает, что после Доменико Тедеско команду мог бы возглавить экс-тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев.
12:28
Кабмин разрешил переносить до конца 2021 года туры по программе кешбэка
Россияне, купившие туры или забронировавшие отели по программе туристического кешбэка, смогут перенести путешествие до конца 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
12:23
Психолог рассказала о вере детей в Деда Мороза
Детский психолог Наталья Наумова рассказала о вере детей в Деда Мороза.
12:23
Названы самые частые нарушения на российских АЗС
В 2020 году в ходе внеплановых проверок 1015 российских автозаправочных станций (АЗС), на которые чаще всего жаловались водители, Росстандарт выявил на 120 заправках нарушения по физическо-химическим показателям топлива.
12:21
В Крыму прокомментировали ситуацию со строительством игорной зоны
В I квартале 2021 года должно начаться строительство игорной зоны «Золотой берег» под Ялтой, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов на итоговой пресс-конференции.
12:20
Психолог рассказала, почему некоторые не любят Новый год
Профессор Московского государственного психолого-педагогического университета психолог Марина Розенова рассказала, почему некоторые не любят Новый год.
12:19
Мостовой раскритиковал Онопко и Овчинникова за работу в ЦСКА
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал окончание контрактов у членов тренерского штаба ЦСКА Виктора Онопко и Сергея Овчинникова.
12:19
В Петербурге более 39 тысяч человек сдали тест на COVID-19 за сутки
В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки обследовали на коронавирус 39 161 человека.