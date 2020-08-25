Politico: въезд на учёбу в Канаду стал настоящей головоломкой даже для американских студентов

На фоне пандемии COVID-19 учащимся из других стран стало гораздо труднее попасть на очное обучение в канадские колледжи и университеты, пишет Politico. Запутанная миграционная политика правительства Трюдо мешает приехать в страну даже американским студентам, привыкшим к лёгкому поступлению в местные вузы, отмечает издание.

Американские студенты, привыкшие к лёгкому доступу к канадским кампусам, сталкиваются с беспрецедентными препятствиями для продолжения обучения. Всё дело в том, что границы соседние страны остаются практически закрытыми из-за коронавируса, пишет Politico.

На оформление виз теперь уходят не привычные несколько недель, а месяцы. При этом студентов просят доказать, что их физическое присутствие действительно необходимо — вне зависимости от того, что кампусы и общежития продолжают работать даже во время обучения онлайн.

«Это бардак», — прокомментировал ситуацию Кристофер Коллетт, поверенный по миграционным вопросам юридической фирмы Campbell Cohen в пригороде Монреаля.

Предстоящий учебный год стал настоящей головоломкой для правительства Канады. Как и для примерно 500 тыс. иностранных студентов колледжей и множества более молодых учащихся, отмечает издание.

Политика Канады в отношении иностранных студентов не так сильно отличается от политики администрации Трампа. Последняя изначально планировала «депортировать» иностранных студентов, осенние курсы которых полностью проводятся удалённо.

Планы Белого дома встретили в обществе негативную реакцию. Поэтому Погранично-таможенной службе США пришлось пояснить, что новые иностранные студенты не смогут въезжать в страну, только если все их занятия проходят онлайн.

В отличии администрации Трампа премьер-министр Джастин Трюдо стремится сделать Канаду привлекательным вариантом для потенциальных иммигрантов, и страна гордится интересом студентов со всего мира, которые в конечном итоге могут решить в ней остаться.

Но поскольку пандемия коронавируса продолжает удерживать своей жёсткой хваткой некоторые государства, включая США, канадские власти ограничивают круг лиц, которые могут въезжать в страну. Они защищают своих граждан, среди которых уровень заболеваемости COVID-19 в целом вышел на «плато».

Этой осенью многие университеты предлагают большую часть своих курсов в режиме онлайн, хотя некоторые специальные программы проводятся очно. Если курс студента полностью изучается в интернете, то он едва ли получит от пограничников разрешение на въезд.

Исторически сложилось так, что американцам было проще, чем другим иностранным студентам, получить разрешение на учёбу в Канаде. Среди вариантов — подача заявки онлайн или лично в канадском порту во время въезда. Но даже сейчас непонятно, как именно поступать гражданам США, запрашивающим студенческую визу.

По словам Коллетта, американцев официально призывают оформлять онлайн-заявки. В то же время некоторым из них разрешили въехать в Канаду после подачи заявления на государственной границе.

Сотрудник юридической фирмы Dentons Canada в Торонто Генри Чанг заявил изданию, что Министерство гражданства и иммиграции Канады недавно обновило свои правила. В них уточняется, что американские студенты, способные доказать на границе, что они путешествуют с определённой целью, смогут получить разрешение на въезд. «Означает ли это, что пускают всех? Нет», — добавил юрист.

Между тем студентам из других стран нужна веская причина для физического присутствия в Канаде. С 18 марта они должны иметь при себе разрешение. По сути, это требование означает, что новым иностранным студентам закрыт доступ в страну, подчёркивает Politico.