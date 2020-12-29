Sky News Оригинал

Sky News: назло коронавирусу — Бельгия включила пиво и шоколад в число незаменимых продуктов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Бельгийское правительство определило пиво и шоколад в качестве незаменимых продуктов питания. Это означает, что торгующие ими магазины могут продолжать свою работу, даже несмотря на режим карантина, передаёт Sky News.
Sky News: назло коронавирусу — Бельгия включила пиво и шоколад в число незаменимых продуктов
Reuters

Шоколад. Для некоторых это слабость, угощение, которым можно побаловать себя время от времени, или важная часть рождественского стола. Но в этом году бельгийские власти пошли ещё дальше и определили лакомство как незаменимый продукт питания, сообщает Sky News.

По словам телеканала, Бельгия производит один из лучших шоколадов в мире. И продающим его магазинам разрешили продолжить торговлю во время карантина, в то время как другим торговым предприятиям «не первостепенной важности» пришлось закрыться из-за коронавируса.
 
Neuhaus  один из старейших и самых известных производителей шоколада в стране. Генеральный директор компании Игнас Ван Дорселер считает, что кондитерское изделие занимает особое место в бельгийской культуре.
 
«Шоколад  один из элементов культуры нашей страны. Он незаменим, потому что является такой же частью повседневной жизни, как пиво или как вино во Франции. И это наполненный радостью продукт. Он символизирует радость. Я практически не знаю людей, которые не любили бы шоколад»,  заявил бизнесмен в интервью Sky News.
 
Компания Neuhaus изначально занималась фармацевтикой. Её основатель использовал сладости, чтобы подсластить пилюли и лекарства ещё в 1850-х годах. К началу 1900-х его внук превратил компанию в производителя шоколада. Несмотря на значительное падение торговли в этом году, современные владельцы думают, что фирме удастся пережить COVID-19.
 
«Нам посчастливилось работать в пищевой промышленности, — заявил Игнас Ван Дорселер.  Правительство так и не объявило, что продовольственные магазины должны закрыться, и это очень помогло».
 
И эти правила также применимы к ещё одной большой любви Бельгии  пиву. Продающие его торговые точки получили разрешение продолжить свою работу во время карантина, отмечает Sky News.
 
Beer Mania стал первым пивным магазином в мире, когда он открылся в Брюсселе в 1980-х годах. На протяжении десятилетий на его полках и в баре клиентам предлагались сотни сортов пенистого напитка. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, бар пришлось закрыть, но магазин всё ещё принимает посетителей, хотя их количество заметно сократилось.
 
Основатель Beer Mania Майкл Эфтехари говорит нам, что дорожит теми несколькими клиентами, с которыми теперь встречается лично. Он потерял 90% своей торговли и был вынужден адаптироваться к новым условиям.
 
«Мой интернет-магазин спас мне жизнь. Когда начался карантин, люди начали делать заказы онлайн. Мы отправляли пиво во многие страны — и с помощью множества людей, наших клиентов, нам удалось удержаться на плаву»,  говорит Эфтехари.
 
Бизнесмен надеется, что вакцина от COVID-19 способствует возвращению его клиентов. Он также рассчитывает, что бельгийская любовь к пиву поможет его компании выжить. «Мы пьём пиво на всех церемониях. На свадьбах, на днях рождения, на Рождество, на встрече друзей, на футболе. Поэтому пиво очень важно, как и картофель фри с мидиями. Это часть нашей культуры, и ничто не может этого изменить»,  уверен Эфтехари.
 
И именно эта мысль вселяет в него надежду, что люди вернутся в следующем году и на следующее Рождество, заключает Sky News.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Sky News Великобритания Европа
теги
Бельгия вакцина карантин коронавирус лекарство продовольствие
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров