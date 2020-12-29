Sky News: назло коронавирусу — Бельгия включила пиво и шоколад в число незаменимых продуктов

Бельгийское правительство определило пиво и шоколад в качестве незаменимых продуктов питания. Это означает, что торгующие ими магазины могут продолжать свою работу, даже несмотря на режим карантина, передаёт Sky News.

Шоколад. Для некоторых это слабость, угощение, которым можно побаловать себя время от времени, или важная часть рождественского стола. Но в этом году бельгийские власти пошли ещё дальше и определили лакомство как незаменимый продукт питания, сообщает Sky News.

По словам телеканала, Бельгия производит один из лучших шоколадов в мире. И продающим его магазинам разрешили продолжить торговлю во время карантина, в то время как другим торговым предприятиям «не первостепенной важности» пришлось закрыться из-за коронавируса.

Neuhaus — один из старейших и самых известных производителей шоколада в стране. Генеральный директор компании Игнас Ван Дорселер считает, что кондитерское изделие занимает особое место в бельгийской культуре.

«Шоколад — один из элементов культуры нашей страны. Он незаменим, потому что является такой же частью повседневной жизни, как пиво или как вино во Франции. И это наполненный радостью продукт. Он символизирует радость. Я практически не знаю людей, которые не любили бы шоколад», — заявил бизнесмен в интервью Sky News.

Компания Neuhaus изначально занималась фармацевтикой. Её основатель использовал сладости, чтобы подсластить пилюли и лекарства ещё в 1850-х годах. К началу 1900-х его внук превратил компанию в производителя шоколада. Несмотря на значительное падение торговли в этом году, современные владельцы думают, что фирме удастся пережить COVID-19.

«Нам посчастливилось работать в пищевой промышленности, — заявил Игнас Ван Дорселер. — Правительство так и не объявило, что продовольственные магазины должны закрыться, и это очень помогло».

И эти правила также применимы к ещё одной большой любви Бельгии — пиву. Продающие его торговые точки получили разрешение продолжить свою работу во время карантина, отмечает Sky News.

Beer Mania стал первым пивным магазином в мире, когда он открылся в Брюсселе в 1980-х годах. На протяжении десятилетий на его полках и в баре клиентам предлагались сотни сортов пенистого напитка. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, бар пришлось закрыть, но магазин всё ещё принимает посетителей, хотя их количество заметно сократилось.

Основатель Beer Mania Майкл Эфтехари говорит нам, что дорожит теми несколькими клиентами, с которыми теперь встречается лично. Он потерял 90% своей торговли и был вынужден адаптироваться к новым условиям.

«Мой интернет-магазин спас мне жизнь. Когда начался карантин, люди начали делать заказы онлайн. Мы отправляли пиво во многие страны — и с помощью множества людей, наших клиентов, нам удалось удержаться на плаву», — говорит Эфтехари.

Бизнесмен надеется, что вакцина от COVID-19 способствует возвращению его клиентов. Он также рассчитывает, что бельгийская любовь к пиву поможет его компании выжить. «Мы пьём пиво на всех церемониях. На свадьбах, на днях рождения, на Рождество, на встрече друзей, на футболе. Поэтому пиво очень важно, как и картофель фри с мидиями. Это часть нашей культуры, и ничто не может этого изменить», — уверен Эфтехари.

И именно эта мысль вселяет в него надежду, что люди вернутся в следующем году и на следующее Рождество, заключает Sky News.