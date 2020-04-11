NTD: коронавирус в помощь — французский шоколатье нашёл способ спасти бизнес в карантин

Хозяин магазина шоколада ручной работы во французском городе Ландивизьо решил с юмором подойти к делу и немного развеселить соотечественников, напуганных эпидемией. Вместо традиционных пасхальных яиц он начал выпускать пирожные в виде «шоколадного коронавируса». Оригинальная задумка привлекла больше покупателей в магазин, позволив компенсировать падение спроса во время карантина, передаёт NTD.

Французский шоколатье Жан-Франсуа решил привнести нотку юмора в тревожную жизнь соотечественников. Вместо традиционных пасхальных яиц он делает «шоколадный коронавирус». Магазинчик с необычными сладостями работает в городе Ландивизьо.

ЖАН-ФРАНСУА ПРЕ, шоколатье: Мы хотели, чтобы люди улыбнулись! Поэтому сделали шоколадные яйца в виде вируса. Нашим покупателям понравилось, журналисты пришли, было много шума вокруг.

Жан-Франсуа придаёт пирожному форму шарика или яйца. Потом наносит капельки ганаша — крема из шоколада и сливок. Затем украшает обсыпкой. Так пирожное становится похожим на вирус. Ну а завершающий штрих — этикетка с предупреждающей надписью: «Опасность. Обнаружен вирус».

Идея шоколатье не всем пришлась по нраву, некоторые звонили с угрозами. Однако Жан-Франсуа полагает, что капелька юмора поможет людям пережить карантин, который во Франции должен закончиться 15 апреля. Ну и к тому же оригинальные пирожные немного поправили дела магазина, пострадавшего из-за эпидемии.

Дата выхода в эфир 10 апреля 2020 года.