NTD: коронавирус в помощь — французский шоколатье нашёл способ спасти бизнес в карантин

Хозяин магазина шоколада ручной работы во французском городе Ландивизьо решил с юмором подойти к делу и немного развеселить соотечественников, напуганных эпидемией. Вместо традиционных пасхальных яиц он начал выпускать пирожные в виде «шоколадного коронавируса». Оригинальная задумка привлекла больше покупателей в магазин, позволив компенсировать падение спроса во время карантина, передаёт NTD.
Французский шоколатье Жан-Франсуа решил привнести нотку юмора в тревожную жизнь соотечественников. Вместо традиционных пасхальных яиц он делает «шоколадный коронавирус». Магазинчик с необычными сладостями работает в городе Ландивизьо.
ЖАН-ФРАНСУА ПРЕ, шоколатье:Мы хотели, чтобы люди улыбнулись! Поэтому сделали шоколадные яйца в виде вируса. Нашим покупателям понравилось, журналисты пришли, было много шума вокруг.
Жан-Франсуа придаёт пирожному форму шарика или яйца. Потом наносит капельки ганаша — крема из шоколада и сливок. Затем украшает обсыпкой. Так пирожное становится похожим на вирус. Ну а завершающий штрих — этикетка с предупреждающей надписью: «Опасность. Обнаружен вирус».
Идея шоколатье не всем пришлась по нраву, некоторые звонили с угрозами. Однако Жан-Франсуа полагает, что капелька юмора поможет людям пережить карантин, который во Франции должен закончиться 15 апреля. Ну и к тому же оригинальные пирожные немного поправили дела магазина, пострадавшего из-за эпидемии.
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