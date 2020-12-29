112: Украина готовится выйти из очередного соглашения с СНГ

Кабинет министров Украины подготовил законопроект о выходе из соглашения о межправительственной фельдъегерской связи в рамках СНГ. Как передаёт «112 Украина», в кабмине считают, что выполнение Киевом предусмотренных соглашением обязательств может представлять угрозу национальным интересам Украины и создаёт угрозу жизни и здоровью украинских фельдъегерей, которые находятся в России.

Украинский кабинет министров подготовил законопроект о выходе Украины из очередного соглашения с СНГ. Как передаёт «112 Украина», проект закона о выходе Украины из соглашения о межправительственной фельдъегерской связи был одобрен 28 декабря.

В кабмине считают, что выполнение Киевом предусмотренных соглашением обязательств может представлять угрозу национальным интересам Украины, создаёт угрозу жизни и здоровью украинских фельдъегерей, которые находятся в России.

Как напоминает канал, страны — участники данного соглашения имеют обязательства в рамках создания единой системы фельдъегерской связи. Её цель — передача особо важной, секретной и иной служебной корреспонденции между участниками СНГ. Центральным пунктом является Москва.

Для денонсации соглашения правительственный законопроект должен быть ещё поставлен на голосование в Верховной раде и подписан президентом.