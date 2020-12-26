Handelsblatt: европейцы навострили лыжи — как зимний туризм расколол Старый Свет

Дебаты об открытии горнолыжных курортов в разгар пандемии коронавируса разделили Европу, сообщает Handelsblatt. В то время как в Швейцарии с её «особым политическим путём» открыто большинство трасс, в соседних альпийских странах зимний туризм почти замер — компании несут огромные экономические убытки. Пока итальянские предприниматели жалуются на отсутствие компенсаций, австрийцы не теряют надежду, открывая склоны лишь для местных жителей.

Долгое время Швейцария была единственной страной Европы, оставившей горнолыжные курорты открытыми. Но с 22 декабря в кантоне Обвальден на неделю останавливается работа трасс, сообщает Handelsblatt. Официально не из-за опасности заражения коронавирусом, а из-за загруженности больниц: «Дополнительная нагрузка от происшествий на горнолыжных трассах в настоящее время неприемлема», — заявили власти кантона.

Некоторые кантоны в центральной Швейцарии также ввели запрет на занятия горнолыжным спортом в рождественские праздники. В других регионах, таких как Берн, Вале и Граубюнден, трассы всё время будут открытыми. В федеральном совете Швейцарии сообщили, что всё это делается для сохранения внутреннего туризма. Посетителей из-за рубежа сейчас почти нет: во многих странах введены строгие карантинные меры для возвращающихся из Швейцарии.

Спор о горнолыжных подъёмниках является симптоматичным для всего европейского антикризисного управления на фоне пандемии. Европа оказывается расколотой: в то время как в Германии, Франции и Италии запрещено кататься на лыжах вот уже несколько недель, в большей части Швейцарии склоны открыты. Даже Австрия, в которой статистика заболеваемости одна из самых высоких в Европе, возобновляет на Рождество работу курорта Ишгль. Швейцария не является членом ЕС и известна своим «особым политическим путём», но, как считают авторы статьи, их «лыжная стратегия» в разгар пандемии является спорной.

Рост числа заражённых в Швейцарии значительно выше, чем в расположенных рядом Германии, Австрии и Италии и, по данным Handelsblatt, составляет около 490 случаев на 100 тыс. человек. Критику соседей — стран-членов ЕС швейцарское правительство игнорирует. Министр здравоохранения Ален Берсе заявил, что «Швейцария не реагирует на давление других стран». Однако он признал, что такой курс может нанести ущерб репутации страны. Во французских Альпах страна, однако, приобрела новых поклонников: недавно в знак протеста против строгих мер мэр Шателя развесил на свою ратушу швейцарские флаги.

В Италии, по данным Handelsblatt, с ноября закрыто более 2100 горнолыжных подъемников. Джузеппе Конте являлся первым европейским лидером, который последовательно выступал за закрытие горнолыжных подъёмников — и в конечном итоге смог убедить большинство соседей. И в без того испорченный для итальянской туристической отрасли год это стало новым ударом. Финансовые потери, по оценке ассоциации Federturismo, составят около 70 процентов.

На рождественские праздники вся Италия стала «красной зоной», жители по большей части заперты дома. Поэтому, пишет издание, даже если бы отелям теоретически разрешили открыться седьмого января, там не было бы гостей. Судьба Италии в этом смысле «находится в руках соседних стран». Пока Европа находится в режиме локдауна, открытие подъёмников вряд ли окупится. Например, треть гостей, как указывает издание, приезжают из Германии.

Как утверждает Handelsblatt, итальянские компании горнолыжной отрасли всё чаще чувствуют себя «мячом для политических игр». Энди Варалло, президент крупнейшего горнолыжного курорта Доломиты-Суперски, сетует: «На сегодняшний день помощи пострадавшим компаниям пока не поступало. Австрийцы, наоборот, получили большую часть упущенного дохода. Это искажает конкуренцию».

Австрия в любом случае намерена избежать появления ещё одной «горячей точки», такой как Ишгль. Закрытые подъёмники могут открыться в канун Рождества, но только при соблюдении строгих условий. Пропускная способность трасс уменьшена вдвое, в кабинах лыжники должны носить респираторы FFP2. Правила жёстче, чем, например, в венском метро. До 18 января преодолевать склоны смогут лишь местные жители: отели остаются закрытыми, с 19 декабря для иностранцев введены ограничения на въезд, сообщает Handelsblatt.

Для крупных горнолыжных курортов перспективы не радужные, так как курорты не могут существовать лишь за счёт местных жителей, считает газета. В Тироле, например, около 90 процентов гостей приезжает из-за рубежа, половина из них — немцы.

Владельцы отелей смирились с ситуацией. Этому способствовали и компенсации государства, которые возмещают компаниям половину упущенного дохода за декабрь, утверждает издание. Кроме того, при подаче заявки в министерство финансов предприятия имеют возможность хотя бы частично покрыть свои фиксированные расходы, например, аренду или страхование.

О волне банкротства в туристической отрасли в Австрии пока не говорят. У предпринимателей ещё есть надежда спасти бизнес в феврале и в пасхальные праздники, подчёркивает Handelsblatt. Рентабельность предприятий, однако, находится под угрозой. Как предполагают эксперты, в конце этого сезона последуют первые банкротства.