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NBC News: очередное убийство темнокожего жителя Огайо — погиб под пулями полиции из-за мобильника в руке

Материал представлен в переводе ИноТВ
В столице штата Огайо Колумбусе — новый громкий скандал: была опубликована запись инцидента, в ходе которого полицейский застрелил местного жителя Андре Хилла, передаёт NBC News. Как отмечается в репортаже канала, запись подтверждает, что Хилл не был вооружён и держал в руке только свой мобильный телефон — а полицейский, выстрелив в него несколько раз, даже не попытался оказать ему помощь. По данным NBC, убийство Хилла стало уже вторым в штате громким случаем полицейского беспредела в отношении темнокожих.

Сегодня вечером появились новые кадры с нагрудной камеры полицейского, на которых было запечатлено, как сотрудник правоохранительных органов застрелил невооружённого темнокожего мужчину, державшего в руке мобильный телефон. Инцидент, который уже вызвал волну негодования, произошёл в городе Колумбус, штат Огайо. С репортажем — Блейн Александер. Но позвольте предупредить: кадры получились жуткие.

На эти только что опубликованные кадры с нагрудной камеры полицейского попали последние мгновения жизни Андре Хилла. Звука на записи нет из-за того, что офицер полиции Колумбуса активировал камеру лишь после того, как нажал на спусковой крючок. 

Как видите, полицейский, которого зовут Адам Кой, приближается к гаражу. Внутри него находится Хилл, который начинает двигаться к полицейскому, держа в одной руке телефон; при этом вторую его руку не видно. Спустя буквально несколько секунд полицейский начинает стрелять. 

После этого полицейский включает камеру. 

АДАМ КОЙ, сотрудник полиции Колумбуса: Руки вдоль тела! Сейчас же! 

Этот фрагмент записи длительностью 60 секунд удалось зафиксировать... 

АДАМ КОЙ: Медпомощь уже едет. 

… однако камера также сняла и то, что было с Хиллом после этого: прежде чем ему попытались оказать помощь, он пролежал на земле больше пяти минут. 

ЭНДРЮ ГИНТЕР, мэр Колумбуса: Видеть, как человек лежит на подъездной дорожке — минуту за минутой, — и ему при этом даже не пытаются как-то помочь, как-то его успокоить... Это — просто поразительное неуважение к жизни, в даном случае — жизни темнокожего человека. 

НЕД ПЕТТУС — МЛАДШИЙ, глава управления общественного здравоохранения Колумбуса: Моё твёрдое намерение и моя обязанность по закону заключается в том, чтобы провести честное и беспристрастное разбирательство, и именно это я и намереваюсь сделать. 

Оружия при себе у Хилла не было. Полицию вызвал один из его соседей, который забеспокоился, услышав посреди ночи звук работающего двигателя машины. 

Семья Хилла попросила уважать их право на неприкосновенность частной жизни.  

Кадры с гибелью Хилла опубликовали, пока в городе ещё скорбят по Кейси Гудсону — ещё одному темнокожему мужчине, которого застрелили в этом месяце сотрудники правоохранительных органов округа.  

ТЕМНОКОЖАЯ ДЕВУШКА: Да что же нужно сделать, чтобы это всё прекратилось наконец? 

БЛЕЙН АЛЕКСАНДЕР, корреспондент NBC News: А Адам Кой — ветеран правоохранительных органов, отдавший им 19 лет — сегодня был уволен с сохранением содержания. Мы обратились за комментарием к местному профсоюзу полицейских, но ответа так и не получили. 

Дата выхода в эфир 23 декабря 2020 года. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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