NBC News: очередное убийство темнокожего жителя Огайо — погиб под пулями полиции из-за мобильника в руке
Сегодня вечером появились новые кадры с нагрудной камеры полицейского, на которых было запечатлено, как сотрудник правоохранительных органов застрелил невооружённого темнокожего мужчину, державшего в руке мобильный телефон. Инцидент, который уже вызвал волну негодования, произошёл в городе Колумбус, штат Огайо. С репортажем — Блейн Александер. Но позвольте предупредить: кадры получились жуткие.
На эти только что опубликованные кадры с нагрудной камеры полицейского попали последние мгновения жизни Андре Хилла. Звука на записи нет из-за того, что офицер полиции Колумбуса активировал камеру лишь после того, как нажал на спусковой крючок.
Как видите, полицейский, которого зовут Адам Кой, приближается к гаражу. Внутри него находится Хилл, который начинает двигаться к полицейскому, держа в одной руке телефон; при этом вторую его руку не видно. Спустя буквально несколько секунд полицейский начинает стрелять.
После этого полицейский включает камеру.
АДАМ КОЙ, сотрудник полиции Колумбуса: Руки вдоль тела! Сейчас же!
Этот фрагмент записи длительностью 60 секунд удалось зафиксировать...
АДАМ КОЙ: Медпомощь уже едет.
… однако камера также сняла и то, что было с Хиллом после этого: прежде чем ему попытались оказать помощь, он пролежал на земле больше пяти минут.
ЭНДРЮ ГИНТЕР, мэр Колумбуса: Видеть, как человек лежит на подъездной дорожке — минуту за минутой, — и ему при этом даже не пытаются как-то помочь, как-то его успокоить... Это — просто поразительное неуважение к жизни, в даном случае — жизни темнокожего человека.
НЕД ПЕТТУС — МЛАДШИЙ, глава управления общественного здравоохранения Колумбуса: Моё твёрдое намерение и моя обязанность по закону заключается в том, чтобы провести честное и беспристрастное разбирательство, и именно это я и намереваюсь сделать.
Оружия при себе у Хилла не было. Полицию вызвал один из его соседей, который забеспокоился, услышав посреди ночи звук работающего двигателя машины.
Семья Хилла попросила уважать их право на неприкосновенность частной жизни.
Кадры с гибелью Хилла опубликовали, пока в городе ещё скорбят по Кейси Гудсону — ещё одному темнокожему мужчине, которого застрелили в этом месяце сотрудники правоохранительных органов округа.
ТЕМНОКОЖАЯ ДЕВУШКА: Да что же нужно сделать, чтобы это всё прекратилось наконец?
БЛЕЙН АЛЕКСАНДЕР, корреспондент NBC News: А Адам Кой — ветеран правоохранительных органов, отдавший им 19 лет — сегодня был уволен с сохранением содержания. Мы обратились за комментарием к местному профсоюзу полицейских, но ответа так и не получили.
Дата выхода в эфир 23 декабря 2020 года.
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