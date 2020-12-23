Tageblatt Lëtzebuerg: Путин прописал себе «пожизненный иммунитет» — Трамп лопнет от зависти

Глава Кремля Владимир Путин подписал закон, предоставляющий ему и его родственникам «пожизненный иммунитет» от судебного преследования, сообщает Tageblatt Lëtzebuerg. Узнав об этом, его коллега в Белом доме Дональд Трамп, наверное, «лопнет от зависти», предполагает автор статьи Гай Кемп, ведь он и сам бы хотел избежать судебного преследования после президентства.
Несколько недель назад многие гадали, решится ли глава Белого дома Дональд Трамп себя помиловать, пока ещё сидит в кресле президента, пишет Tageblatt Lëtzebuerg. Так сказать, в «профилактических целях», ведь ему грозят проблемы с судом. И сделает ли он то же самое для своих детей, так как и у них репутация подпорченная, отмечает автор статьи Гай Кемп.
В любом случае до этого пока не дошло, а если бы и дошло, то широкая общественность обязательно бы обо всём узнала, ведь он так любит делиться своими якобы «хорошими» идеями в Twitter. Но пока глава Белого дома только мечтает о «самопомиловании», его коллега в Кремле уже «закрепил всё на бумаге».
Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий ему и его родственникам «пожизненный иммунитет» от судебного преследования. Трамп, наверное, «лопнет от зависти», предполагает автор: «Не повезло новичку. Просто у российского президента было гораздо больше времени, чтобы склонить страну к доброжелательному отношению к своим привилегиям. За четыре же года демократию, формировавшуюся столетиями, не так просто превратить в автократическое образование».
«Хотя Трамп уже много добился, — признаёт Кемп. — Ведь на фоне тех безумств, которые в последние недели вытворяли сторонники Трампа и его Республиканская партия, можно смело предположить, что миллионы граждан США сочли бы, что он заслуживает самопомилования».
Соединённые Штаты готовят расширенный пакет санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации действующего президента США Дональда Трампа.
Свыше 1,5 тыс. серьёзных нарушений ограничительных мер по коронавирусу было выявлено в Санкт-Петербурге. Об этом заявил зампред городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) до конца января должен принять регламент по поводу российского флага и гимна на Олимпиаде в Токио.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что объём въездного туристического потока на территорию России за 2020 год снизился на 93,6% по сравнению с прошлым годом.
Резерв коек для больных коронавирусом в Санкт-Петербурге достаточен, заявила в эфире телеканала «Санкт-Петербург» начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи городского Комитета по здравоохранению Лариса Соловьёва.
Чемпион мира и Европы по футболу в составе сборной Франции Лилиан Тюрам прокомментировал дисквалификацию своего сына Маркуса, выступающего за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, за плевок в защитника «Хоффенхайма» Штефана Поша в матче 13-го тура Бундеслиги.
США ввели новые санкции в отношении ряда организаций и официальных лиц Белоруссии, под них в том числе подпал первый заместитель главы МВД страны Геннадий Казакевич. Об этом говорится на сайте Минфина США.
Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Ара Айвазян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили реализацию трёхстороннего заявления от 9 ноября по ситуации в Нагорном Карабахе.