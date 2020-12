Путин остаётся Путиным: мировые СМИ о пресс-конференции российского президента

Многие иностранные СМИ отметили изменения в формате традиционной ПКФ Владимира Путина, связанные с пандемией. По словам журналистов, тема успехов России в борьбе с «короной» на фоне других стран прошла «красной нитью» через всё мероприятие. Путин также обвинил Запад в манипуляциях и ухудшении отношений с Россией, но при этом заявил о готовности сотрудничать с новой администрацией США и другими зарубежными партнёрами. Он обратился к ним словами персонажа мультфильма кота Леопольда «Давайте жить дружно!»

В четверг 18 декабря состоялась ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Многие иностранные журналисты обратили внимание, что хотя «ни одно другое событие не освещается российскими СМИ так торжественно», в этом году в традиционный формат проведения мероприятия свои коррективы внесла пандемия.



«Красной нитью»



Как заметил Das Erste, «вживую президент выступал у себя в резиденции недалеко от Москвы только перед парой десятков журналистов — остальные следили за ним по видеотрансляции». Немецкий телеканал напомнил, что в преддверии конференции ходило много слухов о состоянии здоровья Путина, озвучивались предположения, что он тяжело болен и скоро уйдёт в отставку. Поэтому многие с интересом ожидали его появления на публике. «Впечатление тяжелобольного человека он не произвёл», — заявил Das Erste.

По словам The Washington Post, «суть первого часа пресс-конференции — Россия успешнее других стран справляется с пандемией». «В ходе длившейся четыре с половиной часа встречи с журналистами со всей страны российский лидер сохранял уверенный тон, заявив в том числе, что его страна проявила себя в борьбе против пандемии коронавируса лучше, чем США и Европа», — прокомментировало агентство Bloomberg. Австрийская газета Kurier подчеркнула: «Тот факт, что, предположительно, статистика по коронавирусу занижается, а число смертей «прячется под ковёр», не обсуждался, говорилось только о том, что складывается хорошо. «Мы были лучше, чем другие страны», — это высказывание проходило красной нитью через всё мероприятие».



Das Erste также сообщил, что Путин призвал к «массовой вакцинации» и заверил в эффективности и безопасности отечественной вакцины «Спутник V». Правда, как признал президент, сам он пока не прививался, потому что для его возрастной группы, людей старше 65 лет, это не рекомендуется. «Я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, и поэтому пока этой вакцины, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным», — процитировала The Guardian главу Кремля.



«Слон, которого нельзя не заметить»



В этом году на пресс-конференции, как выразился французский ресурс RFI, «был слон, которого нельзя не заметить» — вопрос об отравлении блогера Алексея Навального, заданный «журналистом, близким к Кремлю». Как отметила Kurier, услышав заявленную тему, Путин улыбался, «как это обычно происходит при запланированных в драматургии вопросах».



Британское издание The Independent указало на то, что «российский лидер продолжил традицию не называть своего наиболее известного оппонента по имени». Как сообщила The Guardian, это были первые публичные комментарии президента относительно обвинений в нападении на россиянина и расследования инцидента. Путин назвал расследование отравления, проведённое иностранными экспертами, «легализацией материалов американских спецслужб» и высказал уверенность, что Навальный «пользуется поддержкой» этих ведомств. «Кому он нужен-то? Если бы уж хотели, наверное, довели бы до конца», — парировал глава Кремля в ответ на утверждения о причастности ФСБ к попытке отравления.



По словам испанской El País, «в ироничном тоне и с полуулыбкой» российский лидер отметил, что нападение, которое чуть не стоило жизни Навальному, было «трюком», чтобы «подтянуться до определённого уровня».



«Вопросы о Навальном — повод для того, чтобы Путин понервничал? Ничуть. Глава государства выступал на своей ежегодной пресс-конференции уверенно, как обычно. Известная линия обороны Кремля: сваливать вину, изобразить себя жертвой. Так случилось при аннексии Крыма*, при сбое малайзийского пассажирского самолета MH17, при отравлении бывшего секретного агента Сергея Скрипаля в Великобритании. Теперь, значит, и при отравлении Навального. Для Путина это удобная стратегия: кто прячется за теорией заговора, тому и факты не нужны», — пришёл к выводу швейцарский канал SRF.



О Западе — «как по учебнику»



В сфере внешней политики на своей пресс-конференции в четверг Путин, будучи одним из последних мировых лидеров, поздравивших демократа Джо Байдена с победой на президентских выборах в США, впервые ответил на вопросы о перспективах в отношениях с Вашингтоном при новой администрации, передала The Washington Post. «Мы исходим из того, что вновь избранный Президент Соединённых Штатов поймёт, что происходит, он человек опытный и во внутренней политике, и во внешней политике. Рассчитываем на то, что все проблемы, которые возникли, — не все, хотя бы часть из них — будут решаться при новой администрации», — привело издание слова российского президента.



При этом, по мнению испанской El Periódico, Путин «также хотел поддержать покидающего пост президента и соперника Байдена Дональда Трампа, с которым он поддерживает прекрасные отношения и личные связи». «Воинственным тоном» глава Кремля напомнил, что на прошедших выборах «магнат из Нью-Йорка заручился поддержкой почти «половины населения» и «не собирается уходить из политической жизни». «Эти слова, вероятно, будут интерпретированы некоторыми американскими политическими аналитиками как настоящее предупреждение в адрес избранного американского президента Джо Байдена», — считает издание.



Кроме того, по сообщению Handelsblatt, Путин обвинил Запад и США в частности в предвзятости, нарушении соглашений, расширении НАТО на восток и разрыве нескольких договоров о разоружении. Всё это, на взгляд российского лидера, привело к резкому ухудшению отношений с Россией. Как заявил Путин, его страна ведёт разработку гиперзвукового оружия в качестве ответа на действия США, которые первыми начали гонку вооружений, сообщил Sky News. Путин изъявил готовность договориться с Вашингтоном о продлении на один год договора СНВ-III, который «сохраняет баланс ядерных сил между двумя странами», и отметил, что Байден тоже выражал желание обсуждать этот вопрос. Но Москве хотелось бы видеть больше шагов навстречу со стороны Вашингтона.



Также, подчеркнул Das Erste, Путин обвинил американцев в попытках препятствовать поставкам российского голубого топлива в Европу и навязывании региону собственного дорогого сжиженного природного газа. Глава Кремля предупредил, что выбор в пользу поставщиков из США неизбежно приведёт к росту стоимости электроэнергии в Германии.И всё же, по мнению президента, американские санкции не представляют угрозу для строительства «Северного потока — 2». По его словам, «проект практически завершён», ведь осталось проложить только около 160 км трубопровода. Российский лидер также добавил, что это чисто экономическое предприятие и выразил надежду, что Белый дом отнесётся с уважением к интересам своих союзников и вернётся к честной конкуренции.



По оценке французского ресурса BFMTV, Путин сделал «весьма забавное» заявление о том, что Россия «белая и пушистая» на фоне агрессивных действий Запада. Цитируя слова персонажа известного советского мультфильма Кота Леопольда, российский лидер обратился к партнёрам: «Давайте жить дружно!»



«Обо всем этом можно сказать только одно: как по учебнику – правда, не просвещения, а дезинформации. Путин остается Путиным, ничего другого и не ожидалось. Но, к счастью для Запада, со следующего года в Белом доме находится президент, которого хозяин Кремля должен воспринимать более серьезно, чем Дональда Трампа. Путин надеется на улучшение отношений с США, но уже предостерегает об иностранном вмешательстве в российские выборы. Без угроз извне (и внутри), что снова показала эта ежегодная пропагандистская конференция, путинский режим существовать не может», — резюмировала немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Классическое развлечение



Ежегодные пресс-конференция главы Кремля Владимира Путина «надёжно закрепились в российской политической культуре», объяснил своей аудитории немецкий канал N-TV. Хотя в этом году из-за пандемии мероприятие проходило в онлайн-формате, «благодаря ярким табличкам, призванным привлечь внимание модератора, удалось обеспечить классическое развлечение». Так, одна из региональных журналисток написала у себя на листке «Я беременна», хотя, по имеющимся данным, таковой не является. Известный исполнитель Сергей Шнуров задал вопрос о том, можно ли описать российскую действительность без мата.

«Всё это нужно было для того, чтобы отвлечь внимание общественности от многих важных вопросов современности», — полагает N-TV. Пресс-конференция, продлившаяся четыре с половиной часа, «стала отражением той непростой ситуации, в которой Россия оказалась в 2020 году». Как утверждает канал, «Путин пытался делать вид, что российская система власти у него под контролем», но нельзя было избавиться от ощущений, что такой формат общения с народом «устарел» даже для российских условий. «Путину не обойтись без изменений в 2021 году, потому его старое шоу больше не впечатляет», — уверен ресурс.

Относительно своего чуть более отдалённого будущего президент ответил, что пока не решил, будет ли он баллотироваться на выборы по истечении действующего срока. Как отметила The Washington Post, Путин напомнил, что, благодаря поправкам в Конституцию, за которые проголосовали россияне, возможность переизбрания у него есть: «Формально это решение от народа есть. Делать это, не делать – посмотрю».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).