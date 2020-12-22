Kresy.pl: мало задержанных — значит белорусские протесты стремительно сходят на нет

В ходе последних воскресных протестов в Белоруссии, которые проходят еженедельно с августа, задержанных было всего 100 человек. На этот раз также власти Минска не отключили мобильный интернет и не закрыли метро, пишет kresy.pl. Польский портал считает, что эти показатели свидетельствуют о том, что волна протестов, начавшихся после президентских выборов в августе этого года, угасает.

20 декабря состоялся очередной воскресный протест в ходе которого акции прошли в нескольких районах Минска и других городах Белорусии, где люди с бело-красно-белыми флагами и транспарантами шли колоннами. Из-за разрозненного характера протеста сложно оценить точное количество участников, но относительно небольшое количество задержанных — всего 100 человек — по сравнению с предыдущими воскресеньями может свидетельствовать о спаде их интенсивности, пишет портал kresy.pl. В ходе начавшихся в начале августа этого года массовых акций протеста всего в Белорусии было задержано более 30 тысяч человек. Это было второе воскресенье подряд, когда власти в Минске не отключили мобильный интернет и не закрыли станции метро, подчёркивает портал.

При этом он отмечает, что из-за жестокого отношения спецслужб к протестующим в Брюсселе послы стран ЕС одобрили очередной, третий транш санкций ЕС в отношении Белорусии, который распространится на 29 человек и семь организаций.

Более того, силовые службы России и Белоруссии Росгвардия и МВД на основании нового соглашения будут сотрудничать в сфере противодействия преступности и осуществления контроля торговли оружием. Всё указывает на то, что после августовских президентских выборов в Белорусии и последовавших за ними многочисленных акций протеста против переизбрания действующего президента Александра Лукашенко президент России Владимир Путин по просьбе белорусского лидера поручил сформировать резерв из сотрудников российских правоохранительных органов, чтобы в случае необходимости направить их в Белоруссию, но дело до этого не дошло. В сентябре Россия объявила, что эти силы вернулись на место своей постоянной дислокации.

Портал также обращает внимание на то, что американский дипломат госпожа Джули Фишер станет первым за 12 лет послом в Белорусии. Её кандидатуру единогласно одобрил Сенат США, а президент США Дональд Трамп объявил о своём решении назначить Фишер на эту должность ещё в апреле этого года. В свою очередь, в июле этого года президент Александр Лукашенко назначил нового посла Белорусии в США. Им стал заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.

Kresy.pl напомианет, что в 2008 году, после введения США санкций в отношении белорусского концерна «Белнефтиехим», Белоруссия вызвала посла в США для консультаций, в результате которых дипломат под давлением белорусской стороны покинул Минск. С тех пор дипломатические представительства обеих стран работали на уровне поверенных в делах, а количество американских дипломатов в Минске сократилось в разы.

Несмотря на улучшение отношений с США, приостановив экспорт своих нефтепродуктов через Клайпедский порт в Литве Белоруссия значительно ухудшила отношения с Прибалтикой, резюмирует портал.