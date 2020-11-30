GW: последнее китайское предупреждение — Москва не даст Лукашенко засидеться в президентах

Визит Сергея Лаврова в Минск имел одну цель: ясно дать понять Александру Лукашенко, что ему «пора начать собирать вещи», пишет польский журналист Вацлав Радзивинович. В статье для издания Gazeta Wyborcza он объясняет, что Кремль спешит, ведь если Лукашенко задержится на посту, то мечты об интеграции с соседней страной могут и не сбыться. При этом автор уверен, что Москве ещё не раз придётся напомнить о себе.

Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Минск польский журналист Вацлав Радзивинович рассматривает как серьёзное напоминание белорусскому лидеру: Кремль всё ещё ждёт, пока тот выполнит обещания, данные Москве два с половиной месяца назад.

В статье для издания Gazeta Wyborcza он напоминает, что ход сентябрьских переговоров в Сочи между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко по-прежнему остаётся тайной. Однако согласно слухам лидеры договорились о том, что всё ещё действующий президент Белоруссии за полтора года проведёт «конституционную реформу», за которой последуют парламентские и президентские выборы. И на них он уже не будет выдвигать свою кандидатуру.

«Однако время проходит, а Лукашенко вновь возвращается к лозунгу о «многовекторности» политики Минска, то есть о возможном сближении с Западом, и призывает разработать «пятилетний план» развития Белоруссии под своим руководством», — подчёркивает польский журналист.

Об ожиданиях Кремля 22 октября напомнил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. В прошлый четверг, приветствуя Лукашенко, это настоятельно повторил Лавров: «Уважаемый Александр Григорьевич, прежде всего привет от Владимира Владимировича. Он подтвердил всё, о чём вы договорились с ним прежде, и особенно ваши договорённости, которые были достигнуты в Сочи во время вашего визита… Как президент Путин не раз подчёркивал, мы заинтересованы в том, чтобы эти инициативы состоялись. Если что-то можем сделать в их поддержку, мы всегда открыты для этого».

«Короче говоря, министр Лавров дал понять хозяину (Минска. — ИноТВ), что Москва ожидает, что он вскоре начнёт собирать вещи», — объясняет Радзивинович.

В статье он обращает внимание на то, что у Кремля есть серьёзные причины для беспокойства. Уровень исконной симпатии белорусов к России стремительно снижается. Измученные за последние месяцы граждане Белоруссии прекрасно понимают, что диктатор продолжает оставаться у власти исключительно благодаря поддержке Москвы. Поэтому, если Лукашенко и далее будет плохо обращаться со своими гражданами и не покинет пост, Москве придётся отказаться от своей мечты об «интеграции» с соседней страной, подчёркивает польский журналист.

Манёвр, который ожидает от Лукашенко Москва, весьма сложен, ведь белорусский лидер даже мысленно не готов к сотрудничеству с белорусской оппозицией. Он также не будет разговаривать со Светланой Тихановской, в то время как на политической сцене Белоруссии появился новый субъект — белорусский народ, добавляет он.

На следующий день после визита Лаврова Лукашенко на встрече с медиками пообещал: «Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду».

«Однако трудно ожидать, что на этот раз он сдержит слово и обойдётся без очередных «последних китайских предупреждений» со стороны Москвы», — резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Вацлав Радзивинович.