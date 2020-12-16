112 Украина Оригинал

112: индекс инвестиционной привлекательности Украины упал до показателей 2013 года

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Согласно результатам исследования, проведённого Европейской бизнес-ассоциацией, индекс инвестиционной привлекательности Украины упал до показателей 2013 года. Как передаёт «112 Украина», 78% руководителей иностранных и украинских компаний считают текущий инвестиционный климат неблагоприятным, а половина опрошенных заявили, что новым инвесторам будет невыгодно заходить на Украину в течение следующих шести месяцев.
112: индекс инвестиционной привлекательности Украины упал до показателей 2013 года
Reuters
Индекс инвестиционной привлекательности Украины упал до 2,4 баллов из пяти возможных за второе полугодие 2020 года. Как передаёт «112 Украина», об этом говорится в экспертном исследовании Европейской бизнес-ассоциации.
 
Результаты индекса демонстрируют беспрецедентное снижение настроений руководителей иностранных и украинских компаний — членов Европейской бизнес ассоциации. В исследовании отмечается, что настолько низкий показатель индекса был зафиксирован впервые с 2013 года.
 
Большинство руководителей (78%) считают текущий инвестиционный климат неблагоприятным, и этот показатель существенно увеличился с начала года — на 16%. Ещё 16% респондентов считают текущий инвестиционный климат нейтральным. Только 6% опрошенных считают инвестиционный климат благоприятным.
 
В то же время 66% директоров заметили ухудшение инвестиционного климата по сравнению с предыдущими шестью месяцами, еще 29% убеждены, что условия ведения бизнеса не претерпели изменений, и только 5% считают, что они несколько улучшились. 
 
Отмечается также ухудшение прогнозов на следующие полгода. Только 10% СЕО надеются на улучшение инвестиционного климата в течение следующих шести месяцев (в начале года таких было 15%). 45% опрошенных считают, что инвестклимат не претерпит изменений в следующие полгода, и ещё 45% прогнозируют, что условия ведения бизнеса на Украине ещё больше ухудшатся.
 
Половина директоров считают, что новым инвесторам будет невыгодно заходить на Украину в течение следующих шести месяцев, 12% придерживаются противоположного мнения, 38% не определились с ответом.
 
Среди позитива бизнес-лидеры всё же выделили относительно быстрое восстановление экономики после спада вследствие карантина, контролируемую инфляцию, снижение учётной ставки, стабильный курс национальной валюты, упрощение валютных операций, либерализацию рынка земли и внедрение государственных электронных сервисов.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
112 Украина Украина Европа
теги
бизнес инвестиции исследование Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров