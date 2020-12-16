112: индекс инвестиционной привлекательности Украины упал до показателей 2013 года

Согласно результатам исследования, проведённого Европейской бизнес-ассоциацией, индекс инвестиционной привлекательности Украины упал до показателей 2013 года. Как передаёт «112 Украина», 78% руководителей иностранных и украинских компаний считают текущий инвестиционный климат неблагоприятным, а половина опрошенных заявили, что новым инвесторам будет невыгодно заходить на Украину в течение следующих шести месяцев.

Индекс инвестиционной привлекательности Украины упал до 2,4 баллов из пяти возможных за второе полугодие 2020 года. Как передаёт «112 Украина», об этом говорится в экспертном исследовании Европейской бизнес-ассоциации.

Результаты индекса демонстрируют беспрецедентное снижение настроений руководителей иностранных и украинских компаний — членов Европейской бизнес ассоциации. В исследовании отмечается, что настолько низкий показатель индекса был зафиксирован впервые с 2013 года.

Большинство руководителей (78%) считают текущий инвестиционный климат неблагоприятным, и этот показатель существенно увеличился с начала года — на 16%. Ещё 16% респондентов считают текущий инвестиционный климат нейтральным. Только 6% опрошенных считают инвестиционный климат благоприятным.

В то же время 66% директоров заметили ухудшение инвестиционного климата по сравнению с предыдущими шестью месяцами, еще 29% убеждены, что условия ведения бизнеса не претерпели изменений, и только 5% считают, что они несколько улучшились.

Отмечается также ухудшение прогнозов на следующие полгода. Только 10% СЕО надеются на улучшение инвестиционного климата в течение следующих шести месяцев (в начале года таких было 15%). 45% опрошенных считают, что инвестклимат не претерпит изменений в следующие полгода, и ещё 45% прогнозируют, что условия ведения бизнеса на Украине ещё больше ухудшатся.

Половина директоров считают, что новым инвесторам будет невыгодно заходить на Украину в течение следующих шести месяцев, 12% придерживаются противоположного мнения, 38% не определились с ответом.

Среди позитива бизнес-лидеры всё же выделили относительно быстрое восстановление экономики после спада вследствие карантина, контролируемую инфляцию, снижение учётной ставки, стабильный курс национальной валюты, упрощение валютных операций, либерализацию рынка земли и внедрение государственных электронных сервисов.