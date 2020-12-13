NYT: в городах США произошли стычки сторонников и противников Трампа

В ряде городов США прошли митинги сторонников Дональда Трампа, сопровождавшиеся столкновениями с противниками действующего президента, пишет The New York Times. Сообщается, что во время стычек четыре человека получили ножевые ранения, а ещё один — пулевое. Издание отмечает, что сторонники Трампа все ещё не теряют надежды на его второй срок.

Взбешённые недавним решением Верховного суда США, ещё сильнее снизившим шансы Дональда Трампа признать недействительным своё поражение на выборах в ноябре, тысячи его сторонников вышли на улицы Вашингтона и ещё нескольких городов, протестуя против результатов выборов, пишет The New York Times.

В нескольких случаях, противостояние митингующих и их противников вылилось в насилие, сообщает издание. В ряде стычек четыре человека получили ножевые ранения; кроме того, в ходе инцидента в городе Олимпия, штат Вашингтон, один человек получил пулевое ранение. На видео, запечатлевшем произошедшее, видно, как толпа противников Трампа приблизилась к толпе протестующих сторонников президента, после чего прозвучал выстрел и один из контрдемонстрантов упал на землю. На другом видео видно, как с места происшествия бежит человек с пистолетом и в красной кепке.

По словам пресс-секретаря патрульной службы штата Вашингтон Криса Лофтиса, в связи с инцидентом было задержано два человека, однако конкретных деталей о стрельбе пока нет, в том числе и по состоянию пострадавшего человека.

Издание напоминает, что в минувшую пятницу Верховный суд США отказался рассмотреть иск генпрокурора Техаса о пересмотре итогов выборов. Таким образом, для Дональда Трампа был закрыт один из последних путей легального пересмотра результата президентских выборов, что крайне раздражило его сторонников. Как отмечает The New York Times, в ходе протестов сторонники Трампа скандировали «ещё четыре года» и призывали не признавать Джо Байдена новым президентом США.

Один из бывших советников Трампа Майкл Флинн выступил перед протестующими, призвав их не разочаровываться из-за решения Верховного суда. По словам Флинна, у Трампа ещё есть способы нанести ответный удар. Сам Трамп пролетел над протестующими в своём вертолёте: сторонники встретили его овацией и скандированиями.

Столкновения между сторонниками и противниками Трампа также произошли в Вашингтоне, где члены организации Proud Boys дрались с противниками Трампа, носившими шлемы, пишет The New York Times. В столкновения вмешивалась полиция. Четверо протестующих получили ножевые ранения: согласно заявлению властей города, все они находятся в тяжёлом состоянии. Кроме того, власти сообщили о том, что в госпитали доставили двух раненых полицейских. В ходе демонстраций было задержано минимум 23 человека.