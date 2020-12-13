New York Times Оригинал

NYT: в городах США произошли стычки сторонников и противников Трампа

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В ряде городов США прошли митинги сторонников Дональда Трампа, сопровождавшиеся столкновениями с противниками действующего президента, пишет The New York Times. Сообщается, что во время стычек четыре человека получили ножевые ранения, а ещё один — пулевое. Издание отмечает, что сторонники Трампа все ещё не теряют надежды на его второй срок.
NYT: в городах США произошли стычки сторонников и противников Трампа
Reuters
Взбешённые недавним решением Верховного суда США, ещё сильнее снизившим шансы Дональда Трампа признать недействительным своё поражение на выборах в ноябре, тысячи его сторонников вышли на улицы Вашингтона и ещё нескольких городов, протестуя против результатов выборов, пишет The New York Times.
 
В нескольких случаях, противостояние митингующих и их противников вылилось в насилие, сообщает издание. В ряде стычек четыре человека получили ножевые ранения; кроме того, в ходе инцидента в городе Олимпия, штат Вашингтон, один человек получил пулевое ранение. На видео, запечатлевшем произошедшее, видно, как толпа противников Трампа приблизилась к толпе протестующих сторонников президента, после чего прозвучал выстрел и один из контрдемонстрантов упал на землю. На другом видео видно, как с места происшествия бежит человек с пистолетом и в красной кепке.
 
По словам пресс-секретаря патрульной службы штата Вашингтон Криса Лофтиса, в связи с инцидентом было задержано два человека, однако конкретных деталей о стрельбе пока нет, в том числе и по состоянию пострадавшего человека.
 
Издание напоминает, что в минувшую пятницу Верховный суд США отказался рассмотреть иск генпрокурора Техаса о пересмотре итогов выборов. Таким образом, для Дональда Трампа был закрыт один из последних путей легального пересмотра результата президентских выборов, что крайне раздражило его сторонников. Как отмечает The New York Times, в ходе протестов сторонники Трампа скандировали «ещё четыре года» и призывали не признавать Джо Байдена новым президентом США.
 
Один из бывших советников Трампа Майкл Флинн выступил перед протестующими, призвав их не разочаровываться из-за решения Верховного суда. По словам Флинна, у Трампа ещё есть способы нанести ответный удар. Сам Трамп пролетел над протестующими в своём вертолёте: сторонники встретили его овацией и скандированиями.
 
Столкновения между сторонниками и противниками Трампа также произошли в Вашингтоне, где члены организации Proud Boys дрались с противниками Трампа, носившими шлемы, пишет The New York Times. В столкновения вмешивалась полиция. Четверо протестующих получили ножевые ранения: согласно заявлению властей города, все они находятся в тяжёлом состоянии. Кроме того, власти сообщили о том, что в госпитали доставили двух раненых полицейских. В ходе демонстраций было задержано минимум 23 человека. 
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