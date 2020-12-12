NBC: Верховный суд США отклонил иск Техаса о пересмотре итогов выборов

10:52
Лавров отметил важность расследования убийства Фахризаде
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью гостелерадио Ирана рассказал, что считает важным для мирового сообщества знать итоги расследования убийства иранского учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде.
10:47
Президент UFC назвал самый ожидаемый для себя бой 2021 года
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, какой поединок ему больше всего хочется увидеть в 2021 году.
10:35
СМИ: ПСЖ не продаст Неймара менее чем за €100 млн
Французский футбольный клуб ПСЖ не намерен расставаться с нападающим команды Неймаром.
10:34
Волонтёр из Италии Валерио Дзанетти принял российское гражданство
Итальянский волонтёр Валерио Дзанетти, который попросил президента России Владимира Путина о принятии его в гражданство, получил российский паспорт.
10:25
На Украине отключился от сети энергоблок №1 Ровенской АЭС
Первый энергоблок Ровенской атомной электростанции на Украине отключился от сети из-за срабатывания защиты, причины отключения выясняются.
10:18
Широков назвал двух лучших футболистов РПЛ
Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением по поводу лучших игроков Российской премьер-лиги (РПЛ) на данный момент.
10:08
Мишустин утвердил состав рабочей группы по ситуации с ценами
Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая будет заниматься мониторингом и реагированием на изменение потребительских цен на социально значимые товары.
10:02
Шарапова вошла в топ-10 самых упоминаемых спортсменок в Twitter в 2020 году
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова вошла в десятку самых упоминаемых спортсменок в социальной сети Twitter.
10:00
На Украине за сутки выявили более 12 тысяч случаев коронавируса
На Украине за сутки выявили 12 811 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число случаев COVID-19 увеличилось до 885 039.
09:52
СМИ: «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» интересуются Холандом
Английские футбольные клубы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в приобретении нападающего немецкой «Боруссии» из Дортмунда Эрлинга Холанда.
09:44
В Мексике разрешили использовать вакцину BioNTech в экстренных случаях
В Мексике агентство по регулированию здравоохранения разрешило использовать вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer и BioNTech, в экстренных случаях.
09:34
UFC провёл более 26 тыс. тестов на коронавирус
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о работе промоушена во время пандемии коронавируса.
09:31
Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 524 тысячи
За сутки ещё 5890 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 524 тыс.
09:17
Адвокат Винника считает дело россиянина сфабрикованным
Греческий адвокат Зои Константопулу считает сфабрикованным дело своего подзащитного Александра Винника, которого ранее суд в Париже приговорил к пяти годам тюремного заключения.
09:17
Фигередо и Морено показали одинаковый вес перед турниром UFC 256
Чемпион UFC в наилегчайшем весе бразилец Дейвесон Фигередо и мексиканец Брэндон Морено сделали вес перед турниром UFC 256.
09:03
В Узбекистане число заболевших коронавирусом увеличилось до 74 811
В Узбекистане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки возросло на 147. Общее число случаев инфицирования достигло 74 811.
08:59
СМИ: Погба в ультимативной форме требует от агента найти ему новый клуб
Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поставил ультиматум своему агенту Мино Райоле по поводу поиска нового клуба.
08:51
Газизов прокомментировал публикацию пресс-службы «Спартака» перед его уходом
Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением по поводу анонса своего ухода из клуба.
08:47
Трамп оценил отказ Верховного суда рассматривать иск Техаса о выборах
Действующий президент США Дональд Трамп считает, что Верховный суд подвёл страну своим решением не принимать иск штата Техас о пересмотре результатов президентских выборов.
08:31
Число случаев коронавируса в Германии превысило 1,3 млн
Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии увеличилось за сутки на 28 438 и достигло 1 300 516.
08:30
СМИ: Кокорин не полетел со «Спартаком» на матч с «Сочи»
Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин не полетел с командой на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
08:18
Нурмагомедов опубликовал видео весогонки перед боем с Гэтжи
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео, на котором показаны тяжёлые моменты весогонки перед поединком с американцем Джастином Гэтжи.
08:16
В МВД рассказали о помощи россиян в профилактике нарушений ПДД
Около 270 тыс. нарушений правил дорожного движения, в том числе 22 тыс. случаев управления автомобилем в нетрезвом состоянии, выявили сотрудники ДПС с помощью информации от граждан России.
07:59
Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 140 784
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 789 и достигло 140 784.
07:46
В Saxo Bank сделали предсказание об окончании пандемии
Пандемия коронавируса будет окончена во втором квартале 2021 года, а мировая экономика придёт к норме в течение года, заявил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.
07:26
Глава республиканцев Техаса предложил создание Союза штатов
Председатель Республиканской партии штата Техас Аллен Уэст предложил создать Союз штатов в ответ на решение Верховного суда отклонить иск о пересмотре итогов выборов в ряде штатов.
07:06
Гастроэнтеролог назвала самые вредные блюда на новогоднем столе
Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала в беседе с RT, какие блюда на традиционном новогоднем столе являются наиболее вредными для организма.
06:56
Число случаев коронавируса в Болгарии достигло 177 665
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Болгарии возросло на 3097 и достигло 177 665.
06:32
США выделят до $750 тысяч на развитие «независимых СМИ» в Афганистане
Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепа США намерено выделить до $750 тыс. на программу развития «независимых СМИ» в Афганистане. В частности, речь идёт о содействии гражданским журналистам и привлечении к работе женщин и молодёжи. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.
06:26
Трамп заявил о начале вакцинации в США в ближайшие 24 часа
Президент США Дональд Трамп заявил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину от компании Pfizer для использования в экстренных случаях.
06:07
В Москве 12 декабря ожидается до -7 °С
В Москве в субботу, 12 декабря, ожидается до -7 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
05:54
NYT: в США выдана лицензия на использование вакцины Pfizer в экстренных случаях
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение на использование вакцины Pfizer в экстренных случаях, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.
05:37
Полиция выясняет обстоятельства наезда машины на людей в Нью-Йорке
Полиция задержала женщину, которая управляла автомобилем, въехавшим в толпу людей в Нью-Йорке, правоохранители выясняют, был ли наезд намеренным.
05:17
Почти 30 домов в Карабахе из 200, находящихся на контроле МЧС России, восстановлены
Спасатели из России взяли на контроль процесс восстановления 200 домов в Нагорном Карабахе, 28 уже восстановлены.
04:58
Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике достигло 1 229 379
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Мексике возросло на 12 253 и достигло 1 229 379.
04:38
В штабе Байдена оценили отказ Верховного суда рассмотреть иск Техаса
Отказ Верховного суда США рассмотреть иск Техаса по отмене итогов выборов в нескольких штатах был предсказуемым, говорится в заявлении, распространённом в пятницу Майком Гуином, представителем кандидата от демократов Джо Байдена.
04:15
Новая российская орбитальная станция сможет работать вечно
Новая российская орбитальная служебная станция, над проектом которой работает ракетно-космическая корпорация «Энергия», сможет работать бесконечно долго.
03:54
Япония не будет оснащать свои F-15 новыми ракетами США
Японское правительство отказалось от планов по выделению средств на оснащение своих истребителей F-15 новыми американскими ракетами JASSM и LRASM.
03:42
Генконсульство России в Нью-Йорке закрыто на карантин
Генеральное консульство России в Нью-Йорке будет закрыто на карантин до конца года из-за ситуации с коронавирусом.
03:19
Reuters: Верховный суд США отказался рассмотреть иск Техаса о выборах
Верховный суд США отказался рассмотреть иск Техаса, который требовал признать недействительными итоги выборов в ряде штатов.
03:02
В Псковской области школы переходят на удалёнку с 14 декабря
Школы и средние профессиональные учебные заведения Псковской области перейдут на удалённое обучение с 14 декабря.
02:51
Число случаев коронавируса в Бразилии достигло 6 834 829
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 53 030 и достигло 6 834 829.
02:39
Трамп призвал Верховный суд к мудрости и отваге
Президент США Дональд Трамп призвал Верховный суд показать мудрость и отвагу в решении по иску, требующему объявить недействительными итоги выборов в четырёх штатах.
02:22
Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 70 млн
Общее количество заболевших коронавирусом в мире превысило 70 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
02:05
NBC: Автомобиль въехал в толпу людей в центре Нью-Йорка
Автомобиль врезался в толпу людей на одном из перекрёстков Нью-Йорка, сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.
01:51
Число случаев коронавируса в Колумбии достигло 1 408 909
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии возросло на 8998 и достигло 1 408 909.
01:37
Российский санкционный список в отношении Украины расширен
Российским правительством был утверждён список из 849 имён, которые попадают под действие персональных санкций против Украины.
01:20
Суд Висконсина отказал Трампу в пересмотре итогов выборов
Судья в штате Висконсин отказал президенту США Дональду Трампу
в признании недействительными более 220 тыс. голосов и непризнании итогов президентских выборов.
01:05
Число случаев коронавируса во Франции достигло 2 351 372
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом во Франции возросло на 13 406 и достигло 2 351 372.
00:51
Главная ёлка Сахалина будет открыта 12 декабря
Главная ёлка Сахалинской области будет торжественно открыта в Южно-Сахалинске в субботу, 12 декабря.