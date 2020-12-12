NBC: Верховный суд США отклонил иск Техаса о пересмотре итогов выборов

Верховный суд США отказался принять к рассмотрению иск Техаса о пересмотре результатов президентских выборов в колеблющихся штатах, который поддержал Дональд Трамп, передаёт NBC. Согласно официальному заявлению, суд не нашёл «юридически обоснованного интереса» со стороны Техаса к процедуре проведения выборов в других штатах, где, по его утверждению, нарушаются их собственные законы.

Срочные новости: Верховный суд отклонил иск, который поддерживал Трамп и надеялся с его помощью поменять итоги выборов. К нам присоединяется Пит Уильямс. Пит, что нам только что стало известно?

ПИТ УИЛЬЯМС, корреспондент NBC по юридическим делам: Ничего удивительного: юристы, консерваторы и либералы говорили, что у него (иска. — ИноТВ) не было реального шанса. Техас хотел подать в суд на колеблющиеся штаты Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин, утверждая, что процедура голосования в них нарушала их собственные законы. 126 республиканцев палаты представителей и генеральных прокуроров из 17 других республиканских штатов призывали суд принять дело к рассмотрению, но сегодня вечером Верховный суд отказался и заявил, что «Техас не продемонстрировал какой-либо юридически обоснованный интерес к тому, как проводятся выборы в других штатах».