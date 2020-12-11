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CNN: разработку австралийской вакцины от COVID-19 свернули из-за ложноположительных тестов на ВИЧ

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В Австралии прекратили разработку вакцины от COVID-19, над которой совместно работали Университет Квинсленда и компания CSL, сообщает CNN. Произошло это после того, как участники испытаний сдали ложноположительные результаты на ВИЧ.
CNN: разработку австралийской вакцины от COVID-19 свернули из-за ложноположительных тестов на ВИЧ
Reuters
Разработка австралийской вакцины от коронавируса была свёрнута после того, как участники испытаний дали ложноположительные результаты при тестировании на ВИЧ, передаёт CNN.
 
Препарат, который так и не прошёл дальше первой фазы испытаний, разрабатывался совместно Университетом Квинсленда и австралийской биотехнологической компанией CSL.

Австралия надеялась на то, что вакцина будет доступна к середине 2021 года. В заявлении CSL говорится, что у 216 участников испытаний не было зарегистрировано серьёзных побочных эффектов и что вакцина имеет «сильный профиль безопасности».

Однако данные, полученные в ходе испытаний, показали, что антитела, вырабатываемые вакциной, мешают диагностике ВИЧ и приводят к ложноположительным результатам некоторых тестов на этот вирус, подчеркнули в CSL.

Как отметили в компании, если бы вакцина была внедрена на национальном уровне, то это могло бы подорвать систему общественного здравоохранения Австралии, вызвав в стране волну ложноположительных результатов по тестам на ВИЧ.

«Последующие тесты подтвердили, что вируса ВИЧ нет, есть только ложноположительные результаты некоторых тестов на ВИЧ. Эта вакцина ни в коем случае не вызывает заражение», — говорится в заявлении CSL.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил журналистам в пятницу утром, что данный препарат «больше не будет входить в план вакцинации страны». В октябре Австралия предварительно заказала у CSL 51 миллион доз вакцины от COVID-19.

Моррисон также напомнил о том, что власти Австралии поддержали разработку четырёх вакцин, показавшихся многообещающими, понимая, что не все четыре препарата пройдут всю процедуру до конца.

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