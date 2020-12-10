Sky News: Лувр выставит на аукцион личное свидание с Джокондой

Чтобы восполнить финансовые потери из-за пандемии и карантина, Музей Лувра решил выставить на аукцион ряд необычных лотов. Например, желающие могут побороться за право присутствовать во время ежегодного планового осмотра картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза», которую можно будет увидеть вблизи и без защитного стекла, сообщает Sky News.

Музей Лувра в Париже решил частично закрыть брешь в своём бюджете, которая образовалась из-за пандемии, используя одну из своих самых знаменитых картин — «Мону Лизу» Леонардо да Винчи. На аукцион будет выставлена возможность провести с ней время и подойти к ней близко во время планового ежегодного обследования картины, пишет в своей статье на сайте Sky News.



Обычно посетители могут видеть её только через головы других туристов и на расстоянии в три метра. Но каждый год картину снимают со стены, убирают защитное стекло и исследуют её состояние. Прежде побывать при этом событии удавалось лишь нескольким мировым лидерам.



Кроме того, с молотка уйдут два десятка картин, и в их числе полотно Пьера Сулажа 1962 года, а также часы Vacheron Constantin, сделанные по индивидуальному заказу. Необычным лотом станет прогулка по крыше Лувра с французским уличным художником JR.



Всего аукционный дом рассчитывает собрать больше миллиона евро. При этом за свидание с Джокондой чиновники надеются получить от €10 тыс. до €30 тыс.



Как и многие другие музеи мира, Лувр сильно пострадал от пандемии. В 2019 году его посетили почти 10 млн человек. Но в этом году почти полгода он был закрыт, а когда открылся летом — цифры посещаемости упали на 75% по сравнению с обычными. По оценкам специалистов, Лувр может потерять до €90 млн прибыли в этом году: хотя он богат произведениями искусства, он не слишком богат финансово, пишет Sky News.



