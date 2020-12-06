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CNN: администрация Трампа помешала встрече переходной команды Байдена с представителями военной разведки

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Представители администрации Трампа заблокировали встречу переходной команды Джо Байдена с разведывательными службами Пентагона, сообщает CNN. Между тем в оборонном ведомстве отрицают любые попытки поставить в тупиковую ситуацию команду избранного президента.
CNN: администрация Трампа помешала встрече переходной команды Байдена с представителями военной разведки
Reuters

Администрация Дональда Трампа помешала переходной команде избранного президента Джо Байдена встретиться с представителями разведывательных агентств Пентагона, сообщает CNN со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника разведки, знакомого с дискуссиями о передаче власти.

Эта заминка означает, что команда Байдена ещё не смогла встретиться с представителями военной разведки Министерства обороны США, в том числе Агентства военной разведки и Агентства национальной безопасности. Между тем после нескольких недель задержки все остальные встречи аналитических групп Байдена, похоже, проходят гладко.

Пентагон отрицает любые попытки поставить в тупиковую ситуацию команду избранного президента.

Высокопоставленный чиновник министерства обороны сообщил CNN, что в пятницу для официальных лиц переходного периода были проведены брифинги по военным вопросам, в том числе по политике высшего уровня и по вопросам международной безопасности, но не по разведке.

Газета The Washington Post первой сообщила о проблемах команды Байдена с переходным офисом Министерства обороны, во главе которого стоит сторонник Трампа Кэш Пател, связанный с усилиями по распространению теорий заговора в отношении избранного президента США.
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источник
CNN США Северная Америка
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