Hill: новый министр обороны США заверил, что в Пентагоне всё спокойно

Дональд Трамп неожиданно отправил в отставку министра обороны США Марка Эспера, и за ним ушли несколько важных чиновников Пентагона. Однако новый министр обороны Кристофер Миллер заявил, что Пентагон остаётся сильным, и продолжает работу по защите интересов США по всему миру, пишет Hill.
Недавно назначенный министр обороны США Кристофер Миллер заявил, что его ведомство остаётся сильным, несмотря на резкую чистку командующего состава, которую произвёл Дональд Трамп, пишет Hill.
«Хочу заверить американскую общественность и наших союзников и партнёров, что министерство обороны остаётся сильным и продолжает свою жизненно важную работу по защите нашей родины, нашего народа и наших интересов по всему миру», — приводит издание слова Миллера.
Прежнего министра обороны Марка Эспера Трамп уволил с помощью сообщения в Twitter. В понедельник его место занял Миллер. За Эспером ушли и ряд других высокопоставленных чиновников.
Такая ситуация вызвала у многих сомнения, что национальная безопасность США под угрозой, тем более в момент передачи власти от одного президента другому. Критики Трампа опасаются, что новые руководители Пентагона могут попытаться за последние два месяца Трампа на посту провести неоднозначные приказы.
Поэтому Миллер в пятницу поспешил заверить всех, что всё в порядке. Он сообщил, что уже пообщался с коллегами из ряда стран-союзников, включая Францию, Германию и Великобританию, а также с ключевыми американскими парламентариями, пишет Hill.
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