France 24: китайский зонд «Чанъэ-5» приступил к сбору грунта на Луне

Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» приступил к сбору лунного грунта, который будет доставлен на Землю, сообщает France 24. Как отмечает телеканал, свою лунную миссию Китай осуществляет с прицелом на собственную космическую станцию с постоянным присутствием на околоземной орбите, которая, как ожидается, будет создана в следующем году.

Эта миссия не имеет аналогов — её осуществляет робот на Луне. Это стало частью последней китайской космической миссии: после того как зонд совершил посадку на Луне и сделал совершенно новые снимки её поверхности, он доставит на Землю образцы реголита.

ПЭН ЦЗИН, заместитель главного конструктора зонда «Чанъэ-5»: Мы никогда не занимались полным процессом взятия и запечатывания проб.Эта часть работы зависит от бура, роботизированных манипуляторов, используемых для выкапывания камней и реголита на лунной поверхности, а также от вакуумного контейнера, предназначенного для обеспечения сохранности образцов.

Это не первые образцы реголита, которые будут доставлены на Землю. Однако в последний раз это сделал советский космонавт ещё в 1970-х годах. Тогда Китай заметно отставал в вопросе исследования космоса. Тем не менее с приходом к власти Си Цзиньпина, Пекин стремительно догоняет США и Россию, планируя совершить пилотируемый полёт на Луну и отправлять миссии к Марсу. В следующем году Китай планирует построить собственную космическую станцию с постоянным присутствием на околоземной орбите.

Представители NASA и российские учёные приветствовали достижения коллег из Китая, отметив, что их открытия могут помочь понять, как возникла Вселенная, а также надеясь, что Китай позволит им также изучить ценные образцы, взятые с поверхности спутника.

Дата выхода в эфир 02 декабря 2020 года.