CGTN: Луна снова в моде, и у России на неё большие планы

На протяжении десятилетий об освоении Луны никто особо не вспоминал — у исследователей космоса были другие приоритеты, отмечает CGTN. Но сейчас, по всей видимости, «ближайшая соседка» Земли вновь вернулась в моду, и Россия, которой пока так и не довелось отправить туда своих космонавтов, готовит большую программу лунных исследований.

Ближайшая соседка Земли уже давно влечёт к себе людей, и Россия не понаслышке знакома с темой освоения Луны. Советский Союз был первой страной, которая добралась до этого спутника. Его станция «Луна-2» достигла лунной поверхности и разбилась о неё в 1959 году. Спустя 10 лет на Луну прибыли американские астронавты, став первыми людьми, побывавшими там. До сих пор нога ни одного российского космонавта не ступала на Луну.

ДМИТРИЙ ВЕЛИЧКО, экскурсовод Мемориального музея космонавтики: Безусловно, что касается учёных, для них это (высадка человека на Луну. — ИноТВ) был настоящий фурор, триумф науки. Жаль, конечно, что это не было достижением СССР, России. Но научный вклад был колоссальный, и американские коллеги были рады, что Советский Союз проделал свою исследовательскую работу и сделал свои открытия впервые в истории.

В последние годы всё большее внимание уделялось проектам, вроде Международной космической станции, которые, можно сказать, затмили освоение Луны. Но сегодня у российского космического агентства «Роскосмос» большие планы: оно задалось целью отправить космонавтов на Луну к 2030 году и в конечном счёте создать там постоянную станцию.

ЮЛИЯ ЧАПМАН, корреспондент CGTN: На протяжении десятилей освоение Луны оставалось среди второстепенных целей. Но теперь, по всей видимости, спутник Земли вновь вернулся в моду, и комические агентства по всему миру всё больше внимания уделяют этому направлению. Но большие дорогостоящие проекты, как тот, что сейчас задумала Россия, в бюджетном смысле обосновать не всегда просто.

Текущую фазу лунных миссий уже пришлось отложить. И хотя они требуют немалого финансирования, учёные настаивают: оно того стоит.

НАТАН ЭЙСМОНТ, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН: Что мы получим от исследования Луны — об этом уже были споры и есть до сих пор. Некоторые думают, что в этом нет чёткой научной цели, но на самом деле она есть, просто она не очевидна широкой общественности. После выполнения всех необходимых задач уже можно будет думать над технологией, которая позволит людям полететь на Марс. Об этом же говорит и Илон Маск. Это, может, и звучит, как научная фантастика, но лунная программа нужна, чтобы эта фантастика стала реальностью.

В следующем году Россия возобновит свою лунную программу. Аппарат «Луна-25» займётся исследованием грунта на поверхности Луны и соберёт образцы, чтобы вместе с ними вернуться обратно на Землю. Китай и Россия договорились сотрудничать друг с другом в сфере лунных исследований.

Полёты на Луну по всему миру совершаются всё чаще, а исследователи космоса продолжают высматривать для себя ещё более далёкие цели.

Юлия Чапман, CGTN, Москва.

Дата выхода в эфир 23 ноября 2020 года.