FAZ: школьный протест — учащиеся Франкфурта требуют защиты от коронавируса

Десятки школьников во Франкфурте выступили с протестом, сообщает Frankfurter Allgemeine. Они считают действующие в учебных заведениях меры по борьбе с коронавирусом недостаточными, а многие — противоречащими друг другу. Также протестующие предлагают перейти на гибридное обучение, когда учащиеся очно присутствуют на занятиях только неделю, а следующую занимаются удалённо.

Они не чувствуют себя хорошо защищёнными. В понедельник во Франкфурте десятки школьников приняли участие в демонстрации и выступили за совершенствование мер против распространения коронавируса в школах. Многое в существующих правилах кажется им противоречивым.

УЧАСТНИЦА ДЕМОНСТРАЦИИ: В принципе, мне важно, чтобы были какие-то изменения в мерах против распространения коронавируса в школах. Не может быть, чтобы снаружи встречи разрешено было проводить лишь людям из двух домохозяйств, а в одном классе при этом собирались 30 или более школьников и пытались учиться. Не может быть, чтобы мы каждый день рисковали своим здоровьем и, возможно, заражали наших пожилых родителей, которые немного старше и в любом случае находятся в группе риска.

УЧАСТНИК ДЕМОНСТРАЦИИ: Мы в школе вот так, как сейчас, недостаточно защищены. Проветривание приносит какую-то пользу, да, вполне возможно, но на данный момент этого просто недостаточно, риск заражения всё еще слишком высок. И за лето было сделано недостаточно, чтобы защитить нас на постоянной основе, и поэтому сегодня мы здесь, так как больше не хотим c этим мириться.

Школьники выдвигают и свои предложения по изменениям. Габриэль Ханика из Городского школьного совета города Франкфурта.

ДЕМОНСТРАНТЫ: Третья ступень, третья ступень, гибридное обучение!

ГАБРИЭЛЬ ХАНИКА, Городской школьный совет города Франкфурта: [Гибридное обучение], когда неделя А и неделя Б как будто по очереди сменяют друг друга (здесь: неделя, когда ученики очно присутствуют на занятиях, и неделя, когда обучение проходит дистанционно. – ИноТВ). После пандемии весной, когда мы занимались таким образом, оно зарекомендовало себя. Продемонстрировало, что может хорошо функционировать. Уже существуют проекты. Конечно, эти проекты необходимо разрабатывать, мы тоже должны быть вовлечены в этот процесс. Нужно инвестировать деньги в цифровизацию, чтобы школьники смогли продолжить получение образования и не сталкиваться с несправедливостью в сфере образования, как это случилось весной. Третья ступень, на которой мы находимся, — это скорее превентивная мера, чтобы мы не перешли ещё раз на четвёртую, то есть полностью дистанционное обучение, потому что это было бы фатально для большинства учащихся.



Для школьников важен ещё один пункт: они хотят принять участие в определении дальнейших шагов по улучшению защиты от коронавируса в школах, потому что до сих пор, жалуются они, много говорили о них, но мало — с ними.

Дата выхода в эфир 30 ноября 2020 года.