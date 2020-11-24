Fox News: американские комики обещают начать шутить не про Трампа

После президентских выборов в США ведущие юмористических шоу заявляют, что теперь наконец-то смогут шутить о чём-то, кроме Трампа, передаёт Fox News. Как отмечает радиоведущая Кэтрин Тимпф, никто и раньше не запрещал комикам выбирать другие темы, тем более что их шутки про Трампа всё равно были несмешными.

Каких сдвигов, какого перехода в новую эру ожидать от вечерних юмористических шоу?



МАЙКЛ ЛОФТУС, комик: Это будет просто автоматический поиск и замена «Трамп» на «Макконнелл» (лидер республиканского большинства в сенате США. — ИноТВ). Так это и работает. Это ленточный конвейер одной и той же плохой примитивной шутки, которую они продолжают рассказывать. Начнём с Рейгана: Рейган был хуже Гитлера, потом Буш был хуже Гитлера, потом снова Буш… Они только заменяют имя. Это одна и та же примитивная шутка. Мне жалко авторов текстов…



Да.



МАЙКЛ ЛОФТУС: Сидишь такой в офисе (комика. — ИноТВ) Киммела: «Как мне придумать ещё одну шутку? Как сделать так, чтобы это звучало ново?» Хорошая новость в том, что, если вас развлекают Кольбер и Киммел, разницы для вас никакой нет…



Да уж…



МАЙКЛ ЛОФТУС: Очевидно, что развлекать вас очень, очень легко.



Знаете, кто хуже Гитлера?



МАЙКЛ ЛОФТУС: Кто?



Гитлер.



МАЙКЛ ЛОФТУС: Что?!



Да, я рискну это утверждать. Эмили, СМИ очень жёстко вели себя с Трампом. Вы ожидаете, что с Байденом это продолжится? И вы думаете, что они лягут поспать, хорошенько, долго поспать…



ЭМИЛИ КОМПАНЬО, комментатор Fox News: Думаю, они лягут поспать. И я думаю, нельзя поспорить с тем, что ему (Байдену. — ИноТВ) каждый день задают беззубые вопросы. Вопрос лишь в том, продолжится ли это… Но дело в том, что больше всех от этого теряем мы. Потому что деятельность президента следует тщательно изучать, критиковать, подвергать сомнению. Потому что президент — представитель всех нас. Так что, когда они задают ему беззубые вопросы, потому что он внезапно «на правильной стороне политики», это значит, что проигрываем мы. Кто знает, что будет происходить за закрытыми дверями ближайшие четыре года…



Угу. Интересно. Интересная мысль. Закрытые двери… Кэт, знаете что, может быть, с этими судебными разбирательствами ничего не выйдет, но почему новостные программы не освещают это как новости, а ведут себя так, будто это психологическая атака лично против них? Когда я смотрю, как освещаются эти судебные разбирательства, каждый раз одно и то же: «Не могу поверить, что они это делают!» Вы никогда не вели себя так во время истории про «сговор с Россией», почему же вы сейчас так себя ведёте?



КЭТРИН ТИМПФ, ведущая Fox Nation: Это был сумасшедший дом. Во время выборов, когда считали голоса и всё такое, у меня целый час вещал CNN, потому что мой друг его смотрел… И они не упоминали подсчёт, или распределение голосов, или результаты по штатам. Ни разу! Дон Лемон и все эти люди просто говорили о том, что они чувствуют по поводу нового высказывания Трампа.



Да!



КЭТРИН ТИМПФ: Это не новости! С юмористическими программами то же самое. Это на самом деле не юмор. Все эти ведущие вечерних шоу говорят: «Наконец-то мы сможем шутить о чём-то ещё, кроме Трампа!» И я думаю, что здесь есть две ошибки. Во-первых, вы могли, вы могли шутить о чём вам угодно. И во-вторых, разве это вообще были шутки? Я даже посмотрела недавние шутки Тревора Ноа. Вот что я нашла: «Ого! И похоже, что Митч Макконнелл и Линдси Грэм тоже действуют сообща с Трампом с целью подрыва выборов. Это ужасная идея. Но я бы очень хотел увидеть эту троицу в фильме про ограбление!» Что это?! Позовите Коломбо, смешная концовка пропала! Вот это шутка. Может быть, не очень хорошая, но по крайней мере шутка.



Дата выхода в эфир 21 ноября 2020 года.