TVE: новое исследование учёных из США внушает надежду на многолетний иммунитет от коронавируса

Учёные из Института иммунологии Ла-Хойи в Калифорнии выяснили, что у людей через пять месяцев после перенесённого коронавируса сохранились 3 из 4 компонентов иммунологической памяти, передаёт TVE. Хотя эти данные, как отмечает испанский канал, ещё подлежат проверке, однако это исследование внушает оптимизм и надежду на длительный иммунитет от COVID-19.
Сейчас один из главных вопросов: сколько длится иммунитет от коронавируса? Группа авторитетных американских исследователей приблизилась к ответу на него.
После перенесённого вируса у организма появляется серьёзная иммунная реакция на него, сообщил в Twitter один из авторов из Института иммунологии Ла-Хойи в Калифорнии.
Исследование охватило 185 человек в возрасте от 19 до 81 года. У этих людей через пять месяцев после перенесённого вируса сохранились три из четырёх компонентов так называемой иммунологической памяти.
МАРКО ЛОПЕС, президент Испанского общества иммунологии: Логично, что она сохраняется дольше. Мы опираемся на предыдущие исследования, например, по SARS-CoV-1. Там Т-клетки сохранились у людей через 17 лет после болезни.
Эти клетки помогают производить дополнительное количество антител в том случае, если они со временем исчезнут. Среди участников исследования иммунный ответ не был одинаковым.
МАРКО ЛОПЕС: Есть целый перечень факторов, которые, очевидно, влияют на качество иммунного ответа: возраст, пол, вирусная нагрузка, предрасположенность к различным заболеваниям.
Это исследование ещё подлежит проверке, но уже внушает оптимизм. Эти результаты наводят на мысль о том, что эффект от вакцины может длиться больше одного сезона.
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