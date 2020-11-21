Hill: новым главой Госдепа может стать Тони Блинкен — бывший замгоссекретаря США

Джо Байден ещё не анонсировал имена членов своего правительства, однако у The Hill есть информация, что новым госсекретарём США, вероятнее всего, станет Тони Блинкен. Во время правления Обамы он служил заместителем советника Обамы по национальной безопасности и заместителем госсекретаря США.
Джо Байден принял решение, кто станет у него в правительстве госсекретарём, пишет The Hill, ссылаясь на собственные источники из бывшей администрации Обамы. Объявить об этом он собирается на следующей неделе, и самым вероятным кандидатом на пост считается Тони Блинкен, опытный дипломат и союзник Байдена.
Блинкена считают высококвалифицированным специалистом, он был вторым по важности дипломатом в Госдепартаменте, а также имеет связи в Белом доме, поскольку служил заместителем советника Обамы по национальной безопасности.
Среди кандидатов на должность главы Годепа при Байдене были сенаторы Крис Кунс и Крис Мёрфи, бывший посол в России Уильям Бёрнс и бывший советник по национальной безопасности и спецпредставитель при ООН Сьюзан Райс.
Байден уже сказал, что выбрал кандидата на пост министра финансов, но пока не огласил, кто это, поскольку кандидатуру нужно согласовать с членами Демократической партии.
Впрочем, впереди у Байдена ещё могут быть проблемы с утверждением этих кандидатур в сенате. Пока же в основном он комплектует Белый дом людьми из администрации Обамы, отмечает The Hill.
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