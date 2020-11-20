Bloomberg: Байден пообещал не закрывать США на карантин

Джо Байден пообещал, что его администрация не будет вводить общенациональный карантин из-за пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg. «Я не собираюсь останавливать экономику, точка», — подчеркнул избранный президент США в беседе с журналистами.
Избранный президент США Джо Байден заявил, что его администрация не станет вводить национальный карантин в ответ на нынешнюю пандемию коронавируса, пишет Bloomberg.
«Я не собираюсь останавливать экономику, точка, — заявил он журналистам после видеоконференции с исполнительным комитетом Национальной ассоциации губернаторов. — Я собираюсь остановить вирус, именно это я собираюсь сделать. Скажу снова: не будет никакого закрытия страны».
«В каждом регионе, каждом районе, каждом сообществе ситуация может быть разной. Так что я не вижу обстоятельств, которые требовали бы полного закрытия страны», — подчеркнул Байден.
Он также заявил, что обсудил с губернаторами требование об обязательном ношении масок.
«Это не должно быть узкопартийным вопросом, — подчеркнул он. — Это не политическое заявление. Это патриотический долг».
Как отмечает Bloomberg, в США уже зарегистрировано более 11,6 млн случаев заражения коронавирусом и более 251 тыс. смертей от COVID-19, что побуждает некоторые штаты вводить обязательное ношение масок и прочие меры.
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