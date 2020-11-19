СТРАНА: украинских школьников учат, что сода лечит рак и простуду

Пользователи интернета обнаружили в украинском учебнике для девятого класса по химии информацию о том, что пищевая сода якобы имеет профилактические и лечебные свойства при онкозаболеваниях. Как пишет «СТРАНА», авторы учебника при составлении статьи сослались на сайт Всеукраинской ассоциации пенсионеров.

В украинском учебнике для девятого класса по химии нашли информацию о том, что сода якобы имеет профилактические и лечебные свойства при онкозаболеваниях. Как пишет «СТРАНА», на это обратила внимание пользователь Facebook Инна Домина.

«Когда уже наконец в учебниках будут подаваться новости современной науки, а не тренды нетрадиционной медицины с сайта Ассоциации пенсионеров?» — написала она.

Во втором параграфе говорится, что водный раствор соды следует пить для «профилактики и лечения онкозаболеваний, смягчения кашля при простуде» и при некоторых других болезнях.

Данный учебник издали в 2017 году, он рекомендован Министерством образования и науки Украины. В материале о соде его авторы сослались на сайт Всеукраинской ассоциации пенсионеров.