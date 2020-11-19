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СТРАНА: украинских школьников учат, что сода лечит рак и простуду

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Пользователи интернета обнаружили в украинском учебнике для девятого класса по химии информацию о том, что пищевая сода якобы имеет профилактические и лечебные свойства при онкозаболеваниях. Как пишет «СТРАНА», авторы учебника при составлении статьи сослались на сайт Всеукраинской ассоциации пенсионеров.
СТРАНА: украинских школьников учат, что сода лечит рак и простуду
vk.com

В украинском учебнике для девятого класса по химии нашли информацию о том, что сода якобы имеет профилактические и лечебные свойства при онкозаболеваниях. Как пишет «СТРАНА», на это обратила внимание пользователь Facebook Инна Домина.

«Когда уже наконец в учебниках будут подаваться новости современной науки, а не тренды нетрадиционной медицины с сайта Ассоциации пенсионеров?» — написала она.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во втором параграфе говорится, что водный раствор соды следует пить для «профилактики и лечения онкозаболеваний, смягчения кашля при простуде» и при некоторых других болезнях.
 
Данный учебник издали в 2017 году, он рекомендован Министерством образования и науки Украины. В материале о соде его авторы сослались на сайт Всеукраинской ассоциации пенсионеров.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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