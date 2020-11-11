Деньги есть, технологий нет: Bloomberg рассказал о планах США потеснить Россию и Китай в атомной энергетике

США собираются выйти на европейский рынок в области атомной энергетики, где сегодня доминируют российские и китайские компании. Однако, как пишет Bloomberg, препятствия для США на данном пути по-прежнему велики, поскольку у американских компаний не хватает технологий по строительству АЭС полного цикла.

Восточная Европа становится полем битвы на рынке строительства атомных электростанций, которое оценивается в сумму $500 млрд. Как пишет Bloomberg, за несколько недель США подписали меморандум с Румынией о финансировании возведения нового реактора и другие соглашения с Польшей, а также Болгарией, которая планирует возродить старый проект строительства атомного реактора.

Как отмечает издание, главным преимуществом американской стороны может стать более широкий доступ к финансированию, поскольку это будет противодействовать продвижению в этом регионе интересов России и Китая.

«Реализация проектов в таких странах, как Румыния, Болгария и Польша, может быть ускорена, если США помогут им найти источники финансирования по конкурентоспособным ценам и, в конечном счёте, без необходимости в государственной помощи или гарантиях», — говорит Разван Николеску, партнёр бухарестской компании Deloitte, специализирующейся в энергетической отрасли.

У восточноевропейских стран, которые зависят от углеводородов из России и своих собственных угольных месторождений, ещё больше причин, чем у других стран, стремиться к решению энергетических проблем с помощью вариантов с использованием атомной энергетики. Однако, как пишут авторы материала, препятствия для США на пути расширения рынка по-прежнему велики. По словам Мартина Владимирова, аналитика софийского Центра изучения демократии, видимо, политическая риторика доминирует над реальными инвестиционными решениями.

«Хотя США стремятся противостоять российскому и китайскому экономическому вмешательству, эти проекты, возможно, не отвечают рыночной логике и потребуют значительной государственной поддержки», — сказал Владимиров.

Россия не видит в сделках в области атомной энергетики, заключаемых сегодня США в Европе, угрозы для своей ведущей корпорации «Росатом», поскольку у американских компаний сейчас нет ресурсов, необходимых для строительства новых АЭС, заявил правительственный чиновник, близкий к российской атомной отрасли. Американские проекты в Европе, скорее всего, будут ограничены соглашениями об обслуживании, добавил чиновник, попросив не называть его имени, поскольку он не уполномочен выступать публично.

В самой госкорпорации «Росатом» также преуменьшили риск повышения конкуренции, заявив, что в регионе есть возможности для реализации многих проектов.

«Мы считаем, что сектор атомной энергетики США обладает большим потенциалом. Самым важным сейчас для американских компаний-поставщиков является расширение навыков за счёт строительства на тех рынках, где у них есть присутствие и опыт», — заявили в «Росатоме».

Поскольку Румынии необходимо реконструировать существующий реактор, она является наиболее вероятным кандидатом на привлечение финансирования США или начала работ при поддержке США, Канады и Франции. Что же касается инициатив в области атомной энергетики, заявленных Польшей и Болгарией, есть серьёзные сомнения в наличии у них для этого экономических возможностей и политической воли.

Некоторые из них остаются верными России как своему основному технологическому и финансовому партнёру — например, Венгрия со своей сделкой по расширению АЭС, хотя возможность поставлять туда турбины получит и компания General Electric. По мнению аналитика подразделения Bloomberg Intelligence Эльчина Маммадова, ключевым фактором, определяющим, смогут ли эти проекты сдвинуться с мёртвой точки, будет финансирование.

«Это очень рискованное и дорогостоящее предприятие, которое вряд ли будет финансироваться кем-либо, кроме государства», — сказал Маммадов.

Но даже при государственной поддержке большинство проектов, заявленных во всей Восточной Европе для привлечения инвесторов, могут столкнуться с проблемой многолетнего отставания от графика, и реализация многих из них в конечном итоге может быть прекращена. В апрельском докладе Министерства энергетики США говорится, что у России и Китая есть преимущества, поскольку они предлагают заключение комплексных договоров, а США на мировом рынке строительства новых энергоблоков для АЭС полностью отсутствуют. Кроме того, в американском энергетическом ведомстве считают: США «утратили свои глобальные конкурентные преимущества в качестве мирового лидера в атомной энергетике».