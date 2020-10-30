Independent: Трамп обвинил союзников в том, что они относятся к Штатам хуже врагов
Президент Трамп заявил, что союзники США относятся к ним хуже, чем враги, пишет The Independent. Такое заявление он сделал во время выступления в штате Флорида. Также там он заявил, что его конкурент Джо Байден хочет погрузить США в депрессию и сдать страну Китаю.
«Вы знаете, что во многом наши союзники относятся к нам хуже, чем враги. В отношении врагов, по меньшей мере, у нас охрана на страже. А то, что сделали нам наши союзники в отношении военной защиты и торговли, постыдно», — заявил Трамп. Однако же, по его словам, раз эти союзники говорят, что Барак Обама им нравится больше, чем Трамп, значит, Трамп делает всё правильно.
Трамп полагает, что ухудшение отношения союзников к Штатам может быть вызвано тем, что США решили перебросить свой контингент из Германии, из-за того что она не довела свои траты на оборону до 2% ВВП. Впрочем, журналисты The Independent не нашли в недавних сообщениях никаких новостей о том, что кто-либо из немецкого правительства говорил, что Обама предпочтительнее Трампа.
В свою очередь, недавно был опрос Pew Research Centre, который показал, что за последние несколько лет количество европейцев, которые положительно относятся к США, заметно снизилось. Так, только 41% британцев, 31% канадцев и 26% немцев хорошо относились к США. Ниже рейтинг США среди немцев был только в марте 2003 года, когда между странами были споры по поводу Ирака, отмечает The Independent.
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