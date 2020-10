Independent: Трамп обвинил союзников в том, что они относятся к Штатам хуже врагов

Во время своего выступления перед потенциальными избирателями Дональд Трамп заявил, что союзники США относятся к ним хуже, чем их враги. Как пишет The Independent, он сетует, что союзники предпочитают ему Барака Обаму. Впрочем, журналисты подобных высказываний от европейских политиков за последнее время не обнаружили.

Президент Трамп заявил, что союзники США относятся к ним хуже, чем враги, пишет The Independent. Такое заявление он сделал во время выступления в штате Флорида. Также там он заявил, что его конкурент Джо Байден хочет погрузить США в депрессию и сдать страну Китаю.



«Вы знаете, что во многом наши союзники относятся к нам хуже, чем враги. В отношении врагов, по меньшей мере, у нас охрана на страже. А то, что сделали нам наши союзники в отношении военной защиты и торговли, постыдно», — заявил Трамп. Однако же, по его словам, раз эти союзники говорят, что Барак Обама им нравится больше, чем Трамп, значит, Трамп делает всё правильно.



Трамп полагает, что ухудшение отношения союзников к Штатам может быть вызвано тем, что США решили перебросить свой контингент из Германии, из-за того что она не довела свои траты на оборону до 2% ВВП. Впрочем, журналисты The Independent не нашли в недавних сообщениях никаких новостей о том, что кто-либо из немецкого правительства говорил, что Обама предпочтительнее Трампа.



В свою очередь, недавно был опрос Pew Research Centre, который показал, что за последние несколько лет количество европейцев, которые положительно относятся к США, заметно снизилось. Так, только 41% британцев, 31% канадцев и 26% немцев хорошо относились к США. Ниже рейтинг США среди немцев был только в марте 2003 года, когда между странами были споры по поводу Ирака, отмечает The Independent.