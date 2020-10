Fox News: анонимный «разоблачитель» Трампа оказался не таким уж высокопоставленным

Анонимным «высокопоставленным» источником The New York Times в администрации Трампа оказался не вице-президент и не кто-то из министров, а никому не известный чиновник невысокого уровня, отмечает в эфире Fox News Молли Хемингуэй из The Federalist. По её словам, этот случай показывает, как легко СМИ лгут о своих источниках, чтобы очернить Трампа.

И последнее. Раскрытие этого анонима. Помните анонима? The New York Times даёт эту большую статью напротив страницы редактора, подписано: «высокопоставленный сотрудник администрации». В статье говорится: «Я — часть сопротивления внутри администрации Трампа». Вот этот парень. Послушайте.



АНДЕРСОН КУПЕР, ведущий CNN: Вы в курсе, кто это?



МАЙЛС ТЕЙЛОР, бывший руководитель аппарата Министерства внутренней безопасности США: Нет. Послушайте… Это была такая салонная игра в Вашингтоне — многие пытались додуматься, кто бы это мог быть. У меня есть свои собственные мысли на этот счёт, но, понимаете, я…



АНДЕРСОН КУПЕР: Вы не аноним?



МАЙЛС ТЕЙЛОР: …и я определённо не хочу… Я ношу маску в двух случаях, Андерсон. Когда Хэллоуин и когда пандемия. Так что нет.



Так что да. На самом деле это и был Майлс Тейлор. Он возглавлял аппарат Министерства внутренней безопасности. Явно не высокопоставленный сотрудник администрации, на что бы там ни намекала The New York Times, чтобы дать ему столько пространства. Молли?



МОЛЛИ ХЕМИНГУЭЙ, старший редактор The Federalist: The New York Times снова и снова использовала этот анонимный источник. По сути, они проводили информационную операцию, говоря, что это очень, очень высокопоставленный человек в администрации Трампа. Может быть, Майк Пенс, может быть, кто-то из кабинета министров, может быть, видный посол, и он может рассказать об администрации Трампа просто ужасные вещи.



Оказалось, это никому не известный человек невысокого уровня. Если они готовы лгать о своих анонимных источниках, проводя информационную операцию очень высокого уровня, представьте себе, сколько они лгут обо всех остальных анонимных источниках, которыми они пользуются изо дня в день в рамках своей антитрамповской кампании.



Дата выхода в эфир 28 октября 2020 года.