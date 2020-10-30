Guardian: «божественный дождь» — китаец парализовал движение в Чунцине, разбрасывая деньги с 30 этажа
Китайская полиция арестовала мужчину, разбрасывающего деньги с 30 этажа своего дома в городе Чунцин на юго-западе страны, сообщает Guardian. В правоохранительных органах заявили, что он находился «в трансе» после приёма метамфетаминов. Местные СМИ назвали произошедшее «божественным дождём банкнот с неба».
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