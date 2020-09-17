Sky News: мэрия Нью-Йорка отправится в неоплачиваемый отпуск для экономии бюджета

Администрация Нью-Йорка в полном составе во главе с мэром Биллом де Блазио уйдёт на неделю в неоплачиваемый отпуск для экономии городского бюджета, пишет Sky News. Де Блазио планирует таким образом сэкономить около $1 млн, а также ищет другие способы компенсировать потери из-за пандемии коронавируса.

В среду стало известно, что мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и вся администрация города — почти 500 человек — уйдут на неделю в неоплачиваемый отпуск, чтобы закрыть дыру в бюджете из-за пандемии коронавируса, сообщает Sky News.

Как рассказывает издание, из-за экономического кризиса, вызванного вспышкой коронавируса, доходы города сократились на $9 млрд, и мэрии пришлось сократить годовой бюджет на $7 млрд. Де Блазио заявил: приостановка работы администрации на неделю между октябрём и мартом 2021 года позволит сэкономить около $1 млн. Это может послужить хорошим примером, в то время как мэр продолжает переговоры по сокращению заработной платы с рабочими профсоюзами. Мэр Нью-Йорка отметил, что это решение далось ему непросто и оно больно ударит по работникам и их семьям, но на данный момент поступить так будет правильно.

По словам Билла де Блазио, в Нью-Йорке не планируются массовые увольнения сотрудников, однако «мы никогда не знаем, что принесёт будущее». Мэр предупредил, что если переговоры с профсоюзами сорвутся, 22 тыс. работников в городе могут потерять работу. Когда его спросили, можно ли применить отпуск ко всей рабочей силе города, насчитывающей более 320 тыс. человек, он не стал отрицать такую возможность и добавил, что администрация обсуждает все возможности сэкономить, в том числе истребовать займы у законодателей штата в Олбани, которые пока не поддерживают эту идею, пишет Sky News.