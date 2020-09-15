Washington Post: в Вашингтоне удалёнка может продлиться до следующего лета

Большинство работодателей из Вашингтона и его окрестностей не планируют возвращать своих сотрудников в офисы до следующего лета, сообщает The Washington Post, ссылаясь на результаты недавнего опроса. Отмечается, что до начала пандемии лишь 10% наёмных работников в Вашингтоне работало из дома, однако теперь это число выросло в 7 раз.
Основная масса трудящихся Вашингтона и его окрестностей может не вернуться в офисы до следующего лета, пишет The Washington Post, ссылаясь на результаты недавнего опроса среди работодателей.
Как сообщает издание, в опросе приняли участие более 400 работодателей Вашингтона, Мэриленда и Вирджинии. Большинство из них испытывают проблемы с тем, как найти способ безопасно вернуть сотрудников в офис в условиях продолжающейся пандемии. Один из организаторов опроса Марчиелли ДиГравио рассказал, что 72% работников из Вашингтона и его окрестных территорий намерены вернуться в офисы только к следующему лету. Кроме того, ДиГравио отметил, что процесс отхода от удалённого формата работы будет постепенным.
Участвовавшие в опросе работодатели отметили, что одним из условий возвращения в офис будет повсеместное, своевременное и доступное тестирование на коронавирус. При этом, согласно результатам опроса, менее крупные компании с количеством сотрудников не более 25 человек, скорее всего, раньше вернутся к офисной работе — уже этой осенью.
Крупные работодатели, такие как Goldman Sachs и JPMorgan недавно заявили, что в последующие недели начнут поэтапное возвращение сотрудников с удалёнки. Другие, такие как Google, продлили дистанционную работу до следующего лета. Есть и такие компании (в их число входит Twitter) которые намерены навсегда перейти на удалённый формат работы.
Как отмечает The Washington Post, до пандемии лишь 10% всех наёмных работников в Вашингтоне работало из дома. После начала эпидемии их число выросло в семь раз.
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