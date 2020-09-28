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Telegraph: племянник Эскобара нашёл тайник наркобарона с миллионами долларов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В доме Пабло Эскобара в колумбийском Медельине обнаружен тайник с $18 млн, пишущей машинкой, спутниковыми телефонами и фотоаппаратом, сообщает The Daily Telegraph. Находка принадлежит его племяннику, Николасу. По его словам, к поиску тайника его подтолкнуло «видение».
Telegraph: племянник Эскобара нашёл тайник наркобарона с миллионами долларов
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Племянник Пабло Эскобара Николас рассказал, что нашёл тайник с $18 млн наличными, спрятанными в стене одного из домов, некогда принадлежавших крупнейшему наркобарону в истории, сообщает The Daily Telegraph.  

По словам Николаса Эскобара, на поиск тайника в квартире в колумбийском Медельине, где он проживал последние пять лет, его вдохновило некое «видение».
 
«Каждый раз, когда я сидел в столовой и смотрел в сторону парковки, я видел, как мужчина входил в это место и исчезал», — рассказал молодой человек.
 
Среди прочего Николас нашёл в стене пишущую машинку, спутниковые телефоны, золотую ручку, фотоаппарат и пленку к нему. Однако, как отмечает издание, найденные также купюры в настоящий момент ничего не стоят, при этом часть банкнот, хранившихся столько времени, и вовсе сгнили.
 
«Запах был ужасающий в 100 раз хуже мертвечины», — приводит издание слова Николаса.
 
При этом молодой человек признаётся, что не впервые обнаруживает наличные, которые его дядя спрятал несколько десятилетий назад от властей.
 
Эскобар, застреленный в перестрелке с полицией в 1993 году, считался седьмым самым богатым человеком на планете на пике своей «карьеры», а слухи о спрятанных им богатствах ходили в Медельине с его смерти.
 
Николас рассказал, что деятельность и состояние его дяди нередко сказывались на его жизни. Так, племянник известного наркобарона вспомнил, что однажды его похитили и семь часов пытали, чтобы узнать, где его дядя, пишет The Daily Telegraph.
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