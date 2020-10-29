Меньше запретов, больше свободы: немецкие врачи раскритиковали методы Берлина в борьбе с коронавирусом

Федеральная ассоциация врачей больничных касс и десятки других медицинских объединений призвали Берлин поменять стратегию борьбы с коронавирусом, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Эксперты советуют меньше запрещать и больше предлагать, делать ставку на личную ответственность, а не опекать граждан. «Заниматься только тем, что рисовать с угрюмой миной апокалиптические сценарии, — это неправильно», — подчеркнул глава ассоциации Андреас Гассен.

Немецкие врачи жёстко раскритиковали политику правительства Германии по борьбе с коронавирусом, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В коллективном обращении к властям страны Федеральная ассоциация врачей больничных касс и десятки других медицинских объединений призвали Берлин изменить стратегию и начать по-другому общаться с населением.

В борьбе с пандемией нужно уделять больше внимания не слежке за теми, кто контактировал с вирусом, а защите так называемых групп риска. «Заниматься только тем, что рисовать с угрюмой миной апокалиптические сценарии, — это неправильно», — заявил глава Федеральной ассоциации врачей больничных касс Андреас Гассен.

Эксперты предостерегают, что население может не принять новые меры. «Мы делаем ставку на предложения, а не запреты, на личную ответственность, а не опеку», — говорится в коллективном обращении. Сильнее всего врачи критикуют ограничения на передвижение: «С социальной и инфекционно-эпидемиологической точки зрения будет лучше, если люди будут встречаться в общественных местах, соблюдая гигиенические меры предосторожности, чем если социальное общение будет вытеснено в менее безопасное частное пространство».

Авторы обращения считают неправильным ориентироваться исключительно на число новых заражений. Снижения этого показателя нельзя добиваться «любой ценой», говорят они, иначе может быть нанесён ущерб другим областям. К примеру, кто-то не сможет воспользоваться срочными медицинским услугами, или же сбои в образовательном процессе приведут к другим социальным перекосам. Врачи также недовольны тем, что власти так и не приняли необходимые меры для защиты тех граждан, у которых болезнь может протекать в тяжёлой форме.

Для борьбы с коронавирусом эксперты предлагают создать общегерманскую систему для отслеживания не только числа заражённых, но и количества проведённых тестов, а также людей, находящихся в стационаре или на лечении в отделениях интенсивной терапии.