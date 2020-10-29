Der Tagesspiegel: Байден не оправдает «иллюзорных» надежд Берлина

Многие немецкие политики надеются, что с победой кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах в США в трансатлантических отношениях «всё вернётся на круги своя», пишет Der Tagesspiegel. Но на самом деле эти надежды «иллюзорны», убеждены эксперты. США продолжат изолироваться и будут дальше проводить протекционистскую политику — просто в более «цивилизованной форме».

Ни одна фракция в бундестаге кроме членов партии «Альтернатива для Германии» не хочет переизбрания нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, пишет Der Tagesspiegel. Практически все немецкие политики надеются, что на предстоящих выборах победит кандидат от демократов Джо Байден, а с ним в трансатлантических отношениях «всё вернётся на круги своя». Но некоторые эксперты убеждены, что эти надежды — «не просто преувеличение, а чистая иллюзия».

Многие наблюдатели сходятся во мнении, что Байден будет обходиться с Германией и ЕС мягче, чем его предшественник, однако спорные вопросы никуда не денутся. При этом новому президенту сначала придётся приложить большие усилия для решения внутриполитических проблем и преодоления раскола в американском обществе.

Отношения будут складываться по-другому, но проще не станет — таков прогноз специалистов, продолжает Der Tagesspiegel. Дело в том, что Байден как убеждённый сторонник трансатлантических связей и многосторонности может потребовать от Европы и Германии большей помощи. В решении вопросов безопасности и экономики он будет действовать жёстче, убеждён зампред фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в бундестаге Йохан Вадефуль.

Кандидат от демократов потребует, чтобы Берлин давал «больше денег», то есть увеличил свои оборонные расходы. На этом постоянно настаивал и Трамп, но и до него экс-президент Барак Обама оказывал давление на Германию в этом вопросе. При Байдене ничего не изменится. К тому же новый глава государства захочет, чтобы немцы и европейцы брали на себя «большую ответственность» в решении задач — в том числе и военных — на периферии ЕС.

Не стоит ожидать, что уход Трампа решит и все экономические проблемы в трансатлантических отношениях, убеждены эксперты. Угроза усиления протекционизма никуда не исчезнет, ведь времена сейчас непростые, а Байдену нужно укреплять экономику. По крайне мере, он в большей степени расположен вести диалог со своими мировыми партнёрами. Однако изоляционистский курс США продолжится и после победы демократа. Американские власти просто будут проводить его в более «цивилизованной форме», прогнозирует депутат бундестага от партии «зелёных» Юрген Триттин.