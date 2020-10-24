CNN: новый антирекорд — в США за сутки выявили более 80 тыс заражённых COVID-19
В пятницу число новых случаев заражения коронавирусом в США превысило 80 тыс. Это самый высокий суточный показатель в стране с начала пандемии, сообщает CNN со ссылкой на Университет Джона Хопкинса.
Как отмечает телеканал, новый антирекорд был зафиксирован на фоне других мрачных тенденций, включая рост госпитализаций и ежедневного числа погибших от инфекции по всей Америке. При этом эксперты предупреждают: худшее ещё впереди.
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