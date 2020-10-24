CNN: «вопрос жизни и смерти» — пандемия обострила проблему нехватки лекарств в США

Распространение коронавируса обострило дефицит лекарственных препаратов в США, который появился в стране ещё несколько десятилетий назад, передаёт CNN. В частности, по данным Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты, в Соединённых Штатах наблюдается нехватка 29 из 40 препаратов, необходимых для лечения пациентов с COVID-19.

Пандемия привела к «неприемлемому» дефициту лекарственных препаратов в США, сообщает CNN со ссылкой на доклад Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты.

По данным центра, в связи с распространением коронавируса в Соединённых Штатах наблюдается нехватка 29 из 40 препаратов, необходимых для лечения пациентов с COVID-19, включая пропофол, альбутерол, мидазолам, гидроксихлорохин, фентанил, азитромицин и морфин. В то же время Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, руководствующееся более строгими критериями, зафиксировало дефицит 18 из 40 средств.

Кроме того, стало известно о нехватке 67 из 156 других необходимых препаратов, в том числе диазепама, фенобарбитала, лидокаина и ацетаминофена.

«Нехватка лекарств может быть вопросом жизни и смерти, а дефицит некоторых из них означает, что жизненно необходимые препараты недоступны для пациентов в США ни за какую цену», — отметили в докладе.

По словам директора центра Майкла Остерхольма, проблема нехватки лекарственных препаратов напрямую связана с обострением ситуации с распространением коронавируса. В частности, пандемия оказывает негативное влияние на важнейшие с точки зрения производства препаратов страны — Индию и Италию.

Как полагают исследователи, пандемия «потрясла мировой фармацевтический рынок на всех уровнях и во всех точках производства», а также усугубила проблему, возникшую ещё несколько десятилетий назад. Так, дефицит в США наблюдается с 2001 года, тем не менее с тех пор, по данным центра, существенного улучшения ситуации не произошло.

Более того, по словам одного из руководителей исследования в Университете Миннесоты Стивена Шондельмайера, обостряет ситуацию тот факт, что ни одно агентство, в том числе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, не реагирует должным образом на дефицит лекарств, пишет CNN.