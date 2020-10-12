L’Express: храните неделю в конверте — учёные из Франции нашли способ сделать хирургическую маску многоразовой

Французские исследователи из сообщества Adios Corona рассказали L’Express о простом способе обеззаразить использованную маску и продлить ей срок службы: поместить в бумажный конверт на неделю перед повторным использованием. По подсчётам учёных, это позволит значительно сократить расходы и загрязнение окружающей среды микропластиком, однако органы здравоохранения не рекомендуют использовать такой метод из-за его недоказанной эффективности.

Французские учёные нашли способ продлить срок службы одноразовых хирургических масок, которые сделаны из пластиковых нановолокон и не разлагаются: достаточно поместить их в бумажные конверты, сообщает L’Express со ссылкой на исследование группы французских учёных-волонтёров.

«Мы проанализировали доступную научную литературу и пришли к выводу, что можем рекомендовать широким слоям населения помещать маски в бумажные конверты на неделю перед их повторным использованием», — рассказала французскому изданию Виржини Куртье-Оргозо, ведущая научная сотрудница Национального центра научных исследований (CNRS), занимающаяся эволюционной генетикой. Она является членом сообщества Adios Corona, которое ставит своей целью популяризировать научные изыскания, связанные с COVID-19. Как утверждает Куртье-Оргозо, «техники конвертов» в большинстве случаев достаточно, чтобы «уничтожить все возможные следы коронавируса с уже ношеной маски». Хотя службы здравоохранения не рекомендуют повторное использование хирургических масок, такой способ позволяет позаботиться о своём здоровье, снизить финансовые затраты и, главное, наносит меньший вред окружающей среде.

Как объясняет Виржини Куртье-Оргозо, хирургические маски сделаны из пластикового нановолокна, поэтому для их разложения природе необходимо несколько сотен лет. Во всех странах мира их сейчас находят повсюду — в урнах, на улицах, в садах, реках, океане, они опасны для животных, а в виде микропластика загрязняют воздух, воду и отравляют человека. Исследовательница подсчитала, что если каждый француз использует по одной маске в день, то к концу года получится 100 тыс. тонн пластикового неперерабатываемого мусора. Кроме того, для производства полипропилена, из которых сделаны маски, необходима нефть. Таким образом, повторное использование приведёт к значительной экономии: в год семье из 2—3 человек понадобится только одна коробка с 50 масками.

В статье отмечается, что предложенный учёными способ не представляет никаких технических трудностей: достаточно просто положить использованную маску в бумажный конверт и оставить его на семь дней, не забыв помыть руки. Однако, как подчёркивает Дени Корпе, микробиолог и почётный профессор кафедры гигиены и питания в университете Тулузы, необходимо правильно выбрать материал конверта: «подойдёт любой тип белой бумаги, кроме глянцевой, или, что ещё лучше, крафтовая бумага» со впитывающей поверхностью. По словам Корпе, ни в коем случае нельзя использовать целлофановый пакет или пластиковых конвертов на молнии, которые иногда советуют: бумага обеззараживается гораздо быстрее, чем пластик. К тому же бумага впитывает влагу и позволяет маске быстрее высохнуть, а плотная форма конверта позволяет расправить изделие, предотвратив появление сгибов и дырок.

Учёные также предложили способы для ускорения обеззараживания хирургических масок: положить их на батарею или на чёрную папку рядом с окном в солнечный день, чтобы температура превысила 25°C. Через 3-4 дня маски можно будет использовать: чем выше температура, тем быстрее погибнет вирус. При этом воздействие температур свыше 70°C в течение часа губительно сказывает на волокнах масок. В то же время коронавирус способен выдерживать длительное хранение при низких температурах — от 4°C до -18°C.

В интервью L’Express участники исследования утверждают, что «фильтрационная способность хирургических масок не меняется после их ношения при условии, что они не влажные», как и во время хранения в сухом месте при комнатной температуре. Напротив, стирка масок или дезинфекция спиртом снижает их защитные свойства, потому что нарушаются электростатические свойства и структура волокон, которые обеспечивают фильтрацию. Эксперты из Adios Corona советуют для обеззараживания масок отдать предпочтение способу с конвертами.

При всём этом после посещения больницы, разговора с больным человеком или большого собрания маску предпочтительно выбрасывать, подчеркнули собеседники французской газеты. По их словам, после масштабного заражения некоторые вирусные частицы могут остаться опасными даже после обеззараживания. Кроме того, нельзя повторно использовать средства защиты с пятнами, дырками, разрывами, повреждёнными держателями для носа или порванными резинками. Виржини Куртье-Оргогозо считает, что если аккуратно обращаться с масками, их можно надевать заново 20 или 30 раз, что позволит использовать одну маску полгода.

Хотя предложенная техника кажется надёжной при соблюдении описанных условий и имеет значительные экологические и экономические преимущества, органы здравоохранения не рекомендуют её использовать. На запрос издания они объяснили, что эффективность данного метода не была доказана научно и никогда раньше не тестировалась в реальных условиях с помощью волонтёров. Кроме того, он не позволяет очистить грязные маски и не стерилизует их в случае массового заражения коронавирусом, при котором небольшая часть вирусных частиц может выжить. Группа французских учёных надеется, что им удастся продолжить исследования с разными типами масок и доказать эффективность предложенной методики, пишет L’Express.