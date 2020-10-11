Welt: Германии пора заняться формированием нового миропорядка, хотя это и трудно

Сформировавшийся после холодной войны миропорядок больше не действует, а новый сложиться ещё не успел, пишет журналист немецкой газеты Die Welt Михаэль Штюрмер. По его мнению, теперь, когда полагаться на Америку больше нельзя, Германия должна сама научиться справляться со своей защитой и безопасностью и вносить заметный вклад в развитие нового мироустройства, даже если это окажется трудно и обойдётся ей недёшево.

Германия стала слишком велика для Европы и слишком мала для мира, пишет журналист немецкой газеты Die Welt Михаэль Штюрмер.

По его мнению, ни одна страна не выиграла от мира под предводительством Америки, как Германия. Однако сейчас этот миропорядок устарел, и Берлину приходится учиться тому, что означает безопасность и оборона, а также необходимости вносить заметный вклад в развитие нового мироустройства, даже если это порой болезненно.

История не предусматривает повторов, пишет немецкий журналист. Крупные державы движутся вперёд, и послевоенный порядок, включая холодную войну и американский мир, теряет свою значимость. А вместе с расширившимися возможностями в сфере сдерживания и устрашения, которые на протяжении десятилетий давали европейцам чувство безопасности, пошатнулась и «кривая атлантической обороны», утверждает автор статьи.

В течение долгого времени судьба Германии представлялась достаточно ясной, а будущее европейского континента — не таким непредсказуемым, каким оно стало теперь. Прошло уже около трёх десятилетий с тех пор, как холодная война была объявлена завершённой. Однако облегчение и тем более уверенность в разумности мирового расклада сил сейчас ощутить нелегко, считает Михаэль Штюрмер.

Современный геополитический ландшафт, с его точки зрения, формируется распадающимися государствами, гражданскими войнами, терроризмом и религиозным фанатизмом. К ним примешиваются и старомодные напасти, такие как засухи, нищета и эпидемии. «Рано или поздно они подточат остатки крепости благосостояния и рвы политической безопасности», — убеждён журналист.

Тридцатилетие ядерного мира счастливого неведения прошло, не оставив после себя новой стратегической стабильности, как та, которая присутствовала на планете во времена холодной войны. Напротив, мировая арена нуждается в новом порядке, и повсеместный хаос, вызванный коронавирусом, тут точно не помощник. Поэтому крайне необходимо, ради самого выживания, снова вернуть в большую игру предсказуемость, долгосрочную перспективу и стратегическую сдержанность, настаивает Штюрмер.

«Ядерный порядок», возникший после Второй мировой войны, заметно сдал позиции, а нового расклада сил пока не видно, отмечает Die Welt. На этом фоне едва ли какое-то другое государство оказалось перед более серьёзным вызовом, чем Германия, которая процветала при «Американском мире» и нежданно, вопреки всем ожиданиям, стала «поздним ребёнком ХХ столетия».

Однако неизвестно, выпадет ли ей шанс занять аналогичное положение снова. В том, что касается защиты и безопасности, Германии необходимо научиться твёрдо стоять на собственных ногах и оказывать ощутимый вклад в развитие современного миропорядка, даже если это будет обходиться ей дорого и вызывать разногласия.

Как сказала сама Ангела Меркель, на старых друзей больше полагаться нельзя. Есть ли у Германии новые, канцлер, со свойственной ей осторожностью и прагматичностью, умолчала. В то время как мировые лидеры обрывали телефонные провода, Ангела Меркель пребывала в режиме молчания, отмечает немецкий журналист. По его мнению, порой обстоятельства и тактические соображения действительно требуют проявить сдержанность, однако то, что подходит большинству стран, не годится для Германии, потому что Германия занимает центральную роль не только в Европе, но и в мировой ситуации. Или, как предостерегал Генри Киссинджер, Германия имеет критическую величину: она слишком велика для Европы и слишком мала для мира.

Как поясняет автор статьи, ключевое слово здесь — «полугегемония». Оно описывает сложное с точки зрения логики состояние, в котором на протяжении долгого времени существовала Священная римская империя. При этом невозможно отрицать законности и стойкости этого государственного образования, просуществовавшего чуть ли не тысячу лет.

Полугегемония определяет состояние Германии и формирует её историю с незапамятных времён. Она давно успела стать судьбой немцев и их соседей. Чтобы понять её роль в современном мире, необходимо обратиться к истории. Римская империя была формой жизни для центра Европы. При избрании преемника кайзера мало чего можно было добиться насилием, зато многого — деньгами и золотом. В то время как европейские королевства вокруг Германии развивали государственность в форме, приближённой к современной, центр всегда оставался в состоянии незавершённости, а конституция страны превратилась в долгострой, как некоторые готические соборы.

Всё это в итоге привело к распаду единства, недолговечным мирным договорам и превращению Германии в место проведения мировых войн. Неспособная к нападению, но сильная в обороне Священная империя постоянно становилась стабилизирующим фактором в европейских отношениях. Австрия и Пруссия на протяжении пары десятилетий разделяли между собой гегемонию. Затем мудрость старой империи «разбилась о пафос национальных государств».

Как отмечает автор статьи, полугегемония — это, в конечном итоге, искусство поддержания баланса. Это удавалось Бисмарку, но не его преемнику, слишком впечатлённому самим собой, новыми техническими горизонтами и подъёмом Германии в мире. В итоге всё это вылилось к череде катастроф в Европе после 1914 года, которую генерал де Голль назвал «30-летней войной нашего столетия».

К счастью, благодаря Американскому миру, этим всё не кончилось, пишет Михаэль Штюрмер. Однако Америка больше ничего не может подарить миру, и ничто не указывает на то, что ситуация улучшится. Пришло время для страны в центре Европы вместе с другими ещё раз попытаться построить новый миропорядок, опираясь на полугегемонию, заключает журналист немецкой газеты Die Welt.