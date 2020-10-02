Bloomberg: британские эксперты признали успех модернизации российской армии

В своём новом докладе эксперты лондонского Международного института стратегических исследований пришли к выводу, что российская армия сейчас сильнее, чем когда-либо со времён окончания холодной войны, пишет Bloomberg. Успешная модернизация на фоне конфликтов на Украине и в Сирии, а также «вмешательства» Москвы в выборы в США вызывают всё большую обеспокоенность западных стран.
Боевой потенциал российской армии сейчас выше, чем когда-либо со времён окончания холодной войны. К такому выводу пришли эксперты лондонского Международного института стратегических исследований, сообщает Bloomberg.
Как указано в опубликованном 30 сентября докладе под названием Russia’s Military Modernization: An Assessment («Модернизация российской армии: оценка»), спустя более 10 лет усиленного финансирования и модернизации сегодня российские войска лучше вооружены и подготовлены, чем их предшественники.
«В настоящий момент российские вооружённые силы являются эффективным военным инструментом, и Москва демонстрирует готовность его использовать или угрожать его использованием», — цитирует документ Bloomberg.
По данным британских экспертов, Россия начала свою модернизацию после того, как её вооружённые силы «не слишком блестяще проявили себя в короткой войне с Грузией в 2008 году». Особенные улучшения наблюдаются в ядерных, а также воздушно-космических силах страны. Более медленно прогресс идёт у сухопутных войск и военно-морского флота.
Успехи в модернизации российской армии на фоне «аннексии»* Крыма и конфликтов на востоке Украины, в Сирии, а также «вмешательства» Москвы в американские выборы вызывают всё большую обеспокоенность западных стран, говорится в докладе.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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