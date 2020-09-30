DT: «заставляли петь русские песни» — экс-россиянин судится с британским Минобороны из-за дискриминации

Бывший россиянин, а ныне гражданин Великобритании Глеб Стешов подал в суд на британское Министерство обороны. Как сообщает The Daily Telegraph, по словам истца, ему отказали в службе в Разведывательном корпусе из-за его происхождения. Кроме того, по словам Стешова, во время службы в парашютном полке к нему жестоко относились и унижали, заставляя маршировать и петь русские песни перед старшими по званию.

Военнослужащий российского происхождения, которому отказали в службе в Разведывательном корпусе, подал в суд на Министерство обороны Великобритании, обвинив его в расовой дискриминации. Как пишет The Daily Telegraph, по словам истца, причиной отказа стали опасения спецслужб, что он может стать шпионом.

Глебу Стешову 33 года. Когда ему было 13 лет, его семья переехала в Великобританию, «спасаясь от КГБ». Как заявил он в Лондонском центральном суде, желание стать военнослужащим продиктовано его «чрезмерной благодарностью Великобритании».

По словам Стешова, он мечтал стать переводчиком с русского в Разведывательном корпусе, но после обещаний схожей работы пошёл на службу в Парашютный полк. Когда позже он пытался перейти в Разведкорпус, ему отказали.

Стешов сообщил суду, что к нему жестоко относились и унижали, заставляя маршировать и петь русские песни перед старшими по званию. Во время тренировок над ним издевались и постоянно спрашивали, почему он не пошёл служить в российскую армию. И хотя в то время он не подавал официальных жалоб, эти заявления вошли в его дело против Министерства обороны.

В заявлении, предоставленном суду, Стешов утверждает, что его попытки вступить в Разведывательный корпус были отвергнуты из-за опасений, что он станет российским шпионом. Кроме того, по словам Стешова, Минобороны сфальсифицировало результаты языкового экзамена и добавило компрометирующие документы в его досье.

Капрал Стешов считает, что Министерство обороны не доверяло ему из-за его прошлого и попыталось создать препятствия на его пути, чтобы не допустить его вступления в Разведывательный корпус. Сам Стешов называет свою неудачу в попытках стать переводчиком с русского «абсурдно странной».

Стешов признаёт: его первое заявление было отклонено из-за того, что он был гражданином Великобритании менее 10 лет. Второе заявление не было принято, потому что он не сдал экзамен по русскому языку. В третий раз ему отказали из-за низкого уровня владения английским языком, хотя сам он утверждает, что кандидаты с меньшим количеством баллов проходили.

По словам Стешова, он никогда не выполнял обязанностей переводчика, несмотря на высокие баллы, набранные на экзамене по русскому языку в 2014 году. Впоследствии он повторно сдавал экзамен и получил более низкую оценку, которую объяснил фальсификацией.

Стешов требует от Министерства обороны возмещения потерянного заработка, так как, по его словам, он преждевременно покинул службу из-за дискриминации. Также Стешов хочет получить компенсацию за телесные повреждения и моральный вред. Кроме этого, он требует, чтобы результаты экзамена были изъяты из его досье, а суд рекомендовал Министерству обороны «принять меры для снижения вероятности продолжения дискриминационного поведения».

Представитель Министерства обороны Роберт Моретто заявил: «Во избежание сомнений мы отрицаем, что ответчик в описанной форме или какой-либо другой дискриминировал истца по национальному признаку, преследовал его из-за нежелательного поведения, связанного с нацией, или подвергал его виктимизации согласно закону о равенстве 2010 года».

Как отмечает издание, в настоящее время судебный процесс продолжается.