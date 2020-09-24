112: украинские и британские десантники форсировали Днепр

Министерство обороны Украины сообщило, что украинские и британские десантники форсировали Днепр. Как передаёт «112 Украина», данное мероприятие прошло в рамках стратегических командно-штабных учений «Совместные усилия — 2020». В манёврах также приняли участие истребители королевских воздушных сил ВС Великобритании.
В Херсонской области в рамках стратегических командно-штабных учений «Совместные усилия — 2020» украинские и британские десантники форсировали Днепр. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщает украинское Министерство обороны.
По замыслу командования, отдельная десантно-штурмовая бригада Вооружённых сил Украины и интегрированная в неё ротно-тактическая группа 16-й десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Великобритании должны были с «боем» захватить плацдарм на противоположном берегу великой реки. Далее — обеспечить переправу на отбитый у врага участок ударной группировки своих войск, которая, в свою очередь, должна развить успех наступательными действиями до определённых рубежей.
Накануне форсирования Днепра во время всесторонней разведки вражеских позиций, сил и средств поражения были привлечены водолазы-разведчики. Опытные пловцы исследовали противоположный берег на наличие инженерных и минно-взрывных заграждений, фортификационного оборудования, ловушек. Кроме того, водолазы заложили на дно и берег Днепра дистанционно управляемые взрывные устройства.
Роль врага играли подразделения одной из украинских мотопехотных бригад. Сначала по вражеским позициям ударила артиллерия и пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских воздушных сил ВС Великобритании, подавив работу пунктов управления и поразив места сосредоточения живой силы и техники.
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